21 августа 2023, 09:37

День города, акимы небось упиваются гордостью, какие мы молодцы, и фонтаны установили, и башню с часами покрасили, и певца прошлогоднего позвали, и салют забабахали, такого праздника жители Костаная в своих деревнях отродясь не видели. Но есть человек, который родился на 100-летие Кустаная, награжден памятной медалью, и вот моё мнение.



Поехали. Управление полиции города проигнорировало инструкцию по обеспечению безопасности проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий, а конкретно п. 9.4. Сотрудники ОВД обеспечивают с применением технических средств и служебно-розыскных собак досмотр физических лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов на предмет проноса запрещенных предметов (спиртных напитков, взрывчатых веществ, оружия, напитков в стеклянной таре). Прокуратура должна возбудиться по этому поводу, а вдруг терракт?



Единственная польза от здания акимата области - это тенёк. Где туалеты? Понятно, что Кумар с Маратом могут сбегать в акимат, остальные 20 тысяч куда должны справлять нужду? ЦУМ, Март и 2 платных туалета взяли на себя всю нагрузку. Разве нельзя закупить 30-50 биотуалетов и выставлять на все большие мероприятия?



Сцена: который год ею перекрывают перекрёсток Ленина и Советской, упс, Аль-Фараби и Байтурсынова, из-за чего происходит давка. Какой дурак это придумал? Плюс поставить сцену выше, а не ниже склона. Ну и конечно зрителей задвинуть за 40 метров от сцены, перегородив обзор будкой с звукарями.



Ну и конечно же, горожане, ну вы же должны соображать, ну не установили мусорные контейнеры, так надо весь мусор кидать к акимату, и желательно, конечно, чтобы акиматы воскресник с отделом ЖКХ провели по уборке площади.



Чуть не забыл, ложка меда, городу - 144, с чем его и поздравляю!!! Желаю обрести заботливого хозяина.



П.С. Что люди думают о салюте на день города:

1. На такие деньжищи можно было и больницу построить

2. В том году, конечно, получше был.