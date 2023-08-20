Полицейские Восточно-Казахстанской области начали досудебное расследование из-за обрушения памятника Ленину на центральной площади города Алтая (бывший Зыряновск), передает Tengrinews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"По данному факту началось досудебное расследование по части 1 статьи 203 Уголовного кодекса РК ("Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства" - прим. ред.) Проводятся следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

15 августа в Алтае приступили к благоустройству центральной площади. В перечень работ входила также реконструкция гранитных плит постамента памятника Ленину.

Подрядчик, дабы не повредить изваяние, принял решение его демонтировать, однако, по его версии, не успел этого сделать.

- Когда снимали последнюю плиту с постамента, статуя наклонилось и упала сама, - заявил подрядчик Сунгат КАУЕНОВ. - Хорошо, что работники не пострадали. Я с себя ответственности не снимаю, раз так получилось - отреставрирую памятник за свой счет. И поставим его на место.

Между тем в соцсетях появилось видео очевидца, на котором видно, что памятник Ленину зацепили ковшом погрузчика и столкнули с постамента.

Фото с сайта Tengrinews.kz