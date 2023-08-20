План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 25 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях будут проводиться в четырех районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 21 по 25 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Плеханова 53-98, 98/2-98/10,

ул. Рудненская 60-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11,

ул. Чернышевского 61-69, 59/1- 59/5,

ул. Лесная 1-15,

ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1, 49/1-49/6, 90/3, 47/3, 47/5, 86/5.

ТП-30 (работы на ПС)

21 августа с 10:00 до 18:00

Школа-сад № 5,

магазин «Бородинский»,

ИП Васильев,

ИП Куденко,

ИП Шевченко,

турцентр «Диаз»,

Спальный сектор:

ул. Гоголя 98, 110,

ул. Толстого 67, 69,

пр. Аль-Фараби 95,

ул. 1 Мая 86.

Светофор:

ул. Баймагамбетова – ул. Толстого.

ТП-56 (работы на ПС)

21 августа с 10:00 до 18:00

магазин «Окенан»,

«Оранжерея»,

«Сибирское здоровье»,

«Мир шаров и открыток»,

«Торты»,

«Кинг»,

«Любимая Ева»,

магазин компьютерной техники.

Спальный сектор:

ул. Касымканова 16,

пр. Абая 147, 149,

ул. Гоголя 63, 65.

КТП-88 (работы на ПС)

22 и 23 августа с 10:00 до 18:00

ресторан «Фесла»,

магазин «Агролайн»,

«Полесье»,

«Агрегат»,

«Профинструмент».

Частный сектор:

ул. Лесная 35-80,

ул. К.Маркса 49/1-49/15, 51/2-51/18, 17-68, 40/1-40/7, 38/2-38/8, 32/1-32/10, 34/1-34/7, 62/1-62/13, 60/2-60/14, 39/2-39/16,37/1-37/9, 50/1-50/13, 48/2-48/14,

ул. Рудненская 76-96,

ул. Строительная 44-85, 77/1-77/9,

ул. Сибирская 74-115, 86/1,86/2,

ул. Западная 43-64,

ул. Гвардейская 42/2-42/24, 44/1-44/13,

ул. Карбышева 39-75,

ул. Западная 61-86.

Светофор: