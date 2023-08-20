У кого будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае
20 августа 2023, 18:16 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 25 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях будут проводиться в четырех районах областного центра.
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 21 по 25 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Плеханова 53-98, 98/2-98/10,
- ул. Рудненская 60-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11,
- ул. Чернышевского 61-69, 59/1- 59/5,
- ул. Лесная 1-15,
- ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1, 49/1-49/6, 90/3, 47/3, 47/5, 86/5.
ТП-30 (работы на ПС)
21 августа с 10:00 до 18:00
- Школа-сад № 5,
- магазин «Бородинский»,
- ИП Васильев,
- ИП Куденко,
- ИП Шевченко,
- турцентр «Диаз»,
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 98, 110,
- ул. Толстого 67, 69,
- пр. Аль-Фараби 95,
- ул. 1 Мая 86.
Светофор:
- ул. Баймагамбетова – ул. Толстого.
ТП-56 (работы на ПС)
21 августа с 10:00 до 18:00
- магазин «Окенан»,
- «Оранжерея»,
- «Сибирское здоровье»,
- «Мир шаров и открыток»,
- «Торты»,
- «Кинг»,
- «Любимая Ева»,
- магазин компьютерной техники.
Спальный сектор:
- ул. Касымканова 16,
- пр. Абая 147, 149,
- ул. Гоголя 63, 65.
КТП-88 (работы на ПС)
22 и 23 августа с 10:00 до 18:00
- ресторан «Фесла»,
- магазин «Агролайн»,
- «Полесье»,
- «Агрегат»,
- «Профинструмент».
Частный сектор:
- ул. Лесная 35-80,
- ул. К.Маркса 49/1-49/15, 51/2-51/18, 17-68, 40/1-40/7, 38/2-38/8, 32/1-32/10, 34/1-34/7, 62/1-62/13, 60/2-60/14, 39/2-39/16,37/1-37/9, 50/1-50/13, 48/2-48/14,
- ул. Рудненская 76-96,
- ул. Строительная 44-85, 77/1-77/9,
- ул. Сибирская 74-115, 86/1,86/2,
- ул. Западная 43-64,
- ул. Гвардейская 42/2-42/24, 44/1-44/13,
- ул. Карбышева 39-75,
- ул. Западная 61-86.
Светофор:
- ул. Карбышева – ул. Ю. Гагарина
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