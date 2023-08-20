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У кого будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае

20 августа 2023, 18:16 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 25 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях будут проводиться в четырех районах областного центра.

 

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 21 по 25 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 53-98, 98/2-98/10, 
  • ул. Рудненская 60-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11,
  • ул. Чернышевского 61-69, 59/1- 59/5, 
  • ул. Лесная 1-15, 
  • ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1, 49/1-49/6, 90/3, 47/3, 47/5, 86/5.

ТП-30 (работы на ПС)

21 августа с 10:00 до 18:00

  • Школа-сад № 5, 
  • магазин «Бородинский»,
  • ИП Васильев, 
  • ИП Куденко, 
  • ИП Шевченко, 
  • турцентр «Диаз»,

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя 98, 110, 
  • ул. Толстого 67, 69, 
  • пр. Аль-Фараби 95, 
  • ул. 1 Мая 86.

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Толстого.

ТП-56 (работы на ПС)

21 августа с 10:00 до 18:00

  • магазин «Окенан», 
  • «Оранжерея», 
  • «Сибирское здоровье», 
  • «Мир шаров и открыток», 
  • «Торты», 
  • «Кинг», 
  • «Любимая Ева», 
  • магазин компьютерной техники.

Спальный сектор:

  • ул. Касымканова 16, 
  • пр. Абая 147, 149, 
  • ул. Гоголя 63, 65.

КТП-88 (работы на ПС)

22 и 23 августа с 10:00 до 18:00

  • ресторан «Фесла», 
  • магазин «Агролайн», 
  • «Полесье», 
  • «Агрегат», 
  • «Профинструмент».

Частный сектор:

  • ул. Лесная 35-80, 
  • ул. К.Маркса 49/1-49/15, 51/2-51/18, 17-68, 40/1-40/7, 38/2-38/8, 32/1-32/10, 34/1-34/7, 62/1-62/13, 60/2-60/14, 39/2-39/16,37/1-37/9, 50/1-50/13, 48/2-48/14, 
  • ул. Рудненская 76-96, 
  • ул. Строительная 44-85, 77/1-77/9, 
  • ул. Сибирская 74-115, 86/1,86/2, 
  • ул. Западная 43-64, 
  • ул. Гвардейская 42/2-42/24, 44/1-44/13, 
  • ул. Карбышева 39-75, 
  • ул. Западная 61-86.

Светофор:

  • ул. Карбышева – ул. Ю. Гагарина