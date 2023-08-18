Серия пенальти решила исход матча "Дерри Сити"- "Тобол" в Лиге конференций
Ирландский "Дерри Сити" и казахстанский "Тобол" определили участника раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Ответная встреча третьего отборочного раунда прошла в Талле (Ирландия), основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол с пенальти на 15-й минуте забил Уильям Патчинг.
Учитывая, что первая игра в Костанае закончилась аналогичным результатом, футболистам пришлось играть дополнительное время, но и в овертайме сильнейший не был выявлен, а вот в серии пенальти удача сопутствовала костанайцам - 6:5. Вратарь казахстанского клуба Иван Коновалов отразил два пенальти.
Как итог, "Тобол" вышел в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против "Виктории Пльзень" из Чехии. Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.
Ранее из Лиги конференций вылетел "Актобе".
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