Ирландский "Дерри Сити" и казахстанский "Тобол" определили участника раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Ответная встреча третьего отборочного раунда прошла в Талле (Ирландия), основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол с пенальти на 15-й минуте забил Уильям Патчинг.

Учитывая, что первая игра в Костанае закончилась аналогичным результатом, футболистам пришлось играть дополнительное время, но и в овертайме сильнейший не был выявлен, а вот в серии пенальти удача сопутствовала костанайцам - 6:5. Вратарь казахстанского клуба Иван Коновалов отразил два пенальти.

Как итог, "Тобол" вышел в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против "Виктории Пльзень" из Чехии. Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.

Ранее из Лиги конференций вылетел "Актобе".