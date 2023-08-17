Заседание апелляционного суда состоялось 16 августа. С жалобой обратились представители ОСИ «Центр-Парк». Они оспаривали решение СМЭС от 9 июня 2023 года. По нему признавался незаконным один из пунктов протокольного решения собрания объединения, а сам ОСИ должен был принудительно демонтировать два шлагбаума, установленные на переходе между домом 162 по улице Баймагамбетова и домом 85 по проспекту Аль-Фараби. В ОСИ с таким решением не согласились и обжаловали решение экономического суда.

Фото Галины КАТКОВОЙ



Перед заседанием жильцы ОСИ опубликовали в соцсетях несколько видеообращений. В них, они обращались к акимам области и города «защитить их права» и сохранить шлагбаумы, хором, держа плакаты, кричали «Помогите!» и приглашали «всех неравнодушных» прийти в областной суд. На заседание и правда пришли около 20 человек.

Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины.

- Для разрешения данного спора суд первой инстанции должен был определить, кому принадлежат шлагбаумы и кто определяет порядок их использования, - выступил юрист Жаслан БАЙБАЗАРОВ, который представлял интересы ОСИ. - Этот вопрос суд, мягко говоря, неверно и противоречиво изложил в своем решении. Суд установил,что шлагбаумы возведены и эксплуатируются объединением. Кроме того,суд указал, что «со стороны ОСИ отсутствует какое-либо согласование с уполномоченным госорганом». Суд не принял во внимание, что ОСИ не является собственником шлагбаума и не несет за него ответственность. То есть суд обязал ОСИ демонтировать шлагбаум только исходя из того, что члены объединения купили и установили шлагбаум. Но это сделали физлица, а ОСИ - юрлицо, к тому же созданное через год после покупки шлагбаумов.

Байбазаров ссылался на другое решение суда от 26 апреля, который отказывал в демонтаже шлагбаумов. Он цитировал это решение, в котором написано: «решение об установке шлагбаумов принято собственниками квартир, учитывая что, нежилые помещения находятся в многоквартирном жилом комплексе, преимущественного внимания заслуживают вопросы безопасности жильцов и детей, соответственно решение о демонтаже должно быть принято на общем собрании собственников квартир или через их письменный опрос».

- Пункт 2 протокольного решения собрания, в котором ОСИ отказывало владельцам бизнеса в покупке пультов управления от шлагбаума, уже ранее был отменен, - отметил Байбазаров. - Как мы поясняли в экономическом суде, этот протокол был принят с одной целью,чтобы люди,которые обращались в ОСИ с требованием продать пульт, могли просто прочитать - этот вопрос уже решен и пульт не продается. Но никогда и никому «Центр-Парк» не продавал пульты управления!

Демонтировать шлагбаумы требовали предприниматели Рауза Алпысова и Елена Сердечная. Их интересы в суде представляла адвокат Тана СУЛЕЙМЕНОВА:

- Дело в том, что в апреле демонтировать просили предприниматели, которые входят в ОСИ «Центр-Парк», а Алпысова и Сердечная в него не входят, у них там только бизнес, - парировала Сулейменова. - К этому дому есть единственный проезд со стороны ул. Баймагамбетова. Другие улицы пешеходные. Не секрет, что в социальных сетях много вбросов, мол, быстро ездят по дворам. Но есть другие методы заставить их скинуть скорость, те же лежачие полицейские. Почему они считают, что ОСИ не имеют отношение к шлагбауму, мне непонятно. ОСИ и есть те самые жильцы. Рядом со шлагбаумами есть трафареты на стене, где написано, что шлагбаумами ведает, управляет, регулирует именно ОСИ «Ценрт-Парк». Более того, земельный участок внутри двора принадлежит и жильцам, и предпринимателям. Почему одни могут им пользоваться, а другие нет? Туда невозможно вызвать такси, есть видео, как не может проехать во двор карета скорой помощи и пожарные машины. Это все в соцсетях есть.

Представители акимата и департамента полиции, которых предприниматели тоже просили обязать демонтировать шлагбаум, оставили решение волпроса о демонтаже на усмотрение суда. Они лишь соглашались с судом первой инстанции, который снимал с акимата и ДП обязанность по демонтажу.

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Коллегия областного суда в итоге изменила решение экономического суда, отменила требование о демонтаже шлагбаумов. Решение еще может быть обжаловано в Верховном суде в течение 6 месяцев. Коллегия сочла, что «два шлагбаума установлены законно для обеспечения безопасности жильцов». Эти слова в зале встретили апплодисментми.

Судя по видео, которые публикуют жильцы домов из ОСИ «Центр-Парк», решение областного суда они праздновали вечером за общим столом, который развернули в том самом дворе. Главным блюдом стал бешбармак. В коротком видео люди хором сказали: «Спасибо суду!».