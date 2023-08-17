Казахстанцы смогут передавать госномера онлайн
Казахстанцы с июля 2024 года смогут передавать государственные регистрационные номерные знаки новому владельцу онлайн. Об этом сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Раньше при покупке автомобиля - даже при оформлении сделки онлайн - новый владелец должен был обязательно прийти в СпецЦОН для получения новых номерных знаков.
"С июля 2024 года необходимость отпадает. Кроме того, мы поработали над тем, чтобы можно было передать номерные знаки повышенного спроса близким родственникам.
Есть и другое важное новшество. Мы хотим исключить перерегистрацию ГРНЗ повышенного спроса при изменении места жительства владельца", - заявил глава МЦРИАП.
Изменения также сократят количество документов, которые должен предоставить казахстанец при первичной регистрации авто, уточнил Мусин.
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