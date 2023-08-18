И главное - что дальше делать, если рассчитывал на солидную государственную поддержку. Таким образом вопросы перед представителем Костанайского филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» поставил индивидуальный предприниматель Джафар ГУСЕЙНОВ. Дело было на заседании региональной палаты предпринимателей. Проблему обсуждали публично, потому что касается она не одного Гусейнова.

Джафар Гусейнов (слева) вынужден теперь ежемесячно платить по кредиту 1,2 млн тенге

Насколько существенны издержки ИП, который взял кредит в банке, получив одобрение фонда развития предпринимательства на субсидирование процентной ставки? По словам Гусейнова, если с учетом субсидии его ежемесячный платеж составлял бы 670 тыс. тенге, то сейчас он должен платить БВУ 1 млн 200 тыс. тенге. Кредит взят на пять лет.

Как вышло, что фонд не подписал договор на субсидирование по одобренному им проекту? Просто - деньги кончились.

Игорь Одинокий говорил о том, что кредитная активность предпринимателей повысилась

- Я могу подтвердить, что проблема существует, - сказал на заседании заместитель директора КФ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Игорь ОДИНОКИЙ. - С 30 июня мы как финансовое агентство перестали принимать заявки в связи с дефицитом средств. То есть по договорам субсидирования, которые были подписаны до этой даты, обязательства исполняются в полной мере. Но после 30-го договоры не подписывались. Данная норма регламентирована постановлением правительства - при отсутствии бюджетных средств финансовое агентство не может подписывать договоры субсидирования. Отмечу, что проблема возникла не 30 июня, а уже по итогам первого квартала. Мы делали сверку по 2022-2023 годам по суммам кредитов, ставки по которым субсидировались. За первое полугодие 2023 года сумма превысила ту, на которую были просубсидированы кредиты за весь 2022 год. То есть предпринимательская активность в плане кредитования повысилась. И бюджет, который был рассчитан на год, по факту был освоен менее чем за полугодие.

Дополнительные средства из республиканского бюджета выделялись, но уже не в полной мере. В мае была сессия областного маслихата. Но выделение дополнительных бюджетных средств на эти цели не было одобрено. Надеемся, что заявка будет рассмотрена на следующей сессии. Заявка - 1 млрд тенге по субсидированию и 530 млн тенге на гарантирование по кредитам. Предпринимаются попытки решить проблему нашим головным офисом, но, согласно письму Министерства национальной экономики, выделение средств из республиканского бюджета пока не представляется возможным.

Со своей стороны бюджетную заявку на дофинансирование уже дважды направляло и управление предпринимательства, она одобрена не была. Представитель управления, участвуя в заседании онлайн, говорила, что, кроме заявок, управление направляло служебную записку на имя акима области. Без положительного результата. А претендентов на господдержку много - 200 проектов на субсидирование и 60 на гарантирование. Вся надежда на сессию.

- Вспоминаются 2017-2018 годы, когда заканчивалась Дорожная карта бизнеса и не хватало денег даже на действующие договоры. Был настоящий коллапс, приостанавливались выплаты по действующим, заключенным договорам, - сказал руководитель отдела сопровождения проектов палаты предпринимателей Костанайской области Роберт ЮСУПОВ, - все-таки такой проблемы сейчас нет, хотя тех, кто рассчитывал на субсидирование, это мало утешает. Хочу уточнить, если деньги появятся, каким образом и кому они будут выдаваться?

Представитель фонда пояснил, что претенденты делятся на категории, их пять. Первая - те, кто прошел все процедуры и им вынужденно, из-за отсутствия средств, отклонили договоры субсидирования. Вторая категория - это те проекты, которые были одобрены фондом, но договоров субсидирования по ним пока нет. Третья - которые были одобрены банком, но фонд их не успел одобрить, четвертая - которые рассматриваются банком и пока на стадии одобрения. Пятая - те, по которым лишь идут консультации. Гусейнов и такие, как он, первые в очереди. Но раздавать пока нечего.

- А когда появятся деньги, с какой даты будет начато субсидирование? С даты подписания договора или все-таки ретроспективно можно будет финансировать - с даты получения кредита, ведь люди рассчитывали на поддержку? - спросил Юсупов.

И получил ответ - финансирование по договору субсидирования начнется с даты реального подписания договора. Ретроспективы невозможны. Так что до времени получения средств фондом предпринимателям придется пользоваться кредитом по полной ставке банка.

- Вы понимаете, что вы мне не только не помогли, но загнали в условия, с которыми я, возможно, вообще не справлюсь? - задал вопрос Одинокому Гусейнов, - я взял кредит в расчете на субсидирование, без этого, может, и не брал бы... Вопрос - вы сказали, что у вас проблема возникла не 30 июня, а по итогам первого квартала. Почему же мы, как заемщики, которые на вас рассчитывали, не были об этом информированы?

И добавил, что вообще-то напрямую с фондом не пересекался. Делал это банк. А договор он как третья его сторона должен был подписать электронно.

Игорь Одинокий ответил, что фонд всегда открыт для консультирования и уточнений, что предсказать с точностью до дня окончание финансирования они не могли. И назвал ситуацию стечением обстоятельств.

Фото Галины КАТКОВОЙ