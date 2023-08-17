В августе празднование Дня города и День спорта близки, и поэтому посвященный Дню спорта турнир по шашкам среди ветеранов оказался связанным и с Днем города. Рассчитанный на два дня турнир был проведен заранее, то есть накануне праздников. Соревнования прошли в Областной научной библиотеке, где регулярно в послеобеденное время собираются и шахматисты.

Турнир прошел в напряженнейшей борьбе. Поражений не миновал никто. Более того, так сложилось, что, одолевший своих главных конкурентов, в том числе и победителя, но проигравший Отарию Квиквиния, Василий Каленский оказался лишь вторым, отстав всего на пол-очка от побежденного им в личной встрече Касыма Сатубалдина.

Таким образом, первым с 11,5 очками стал Сатубалдин Касым. Вторым с 11-ю очками – Василий Каленский, победивший и третьего призера Айдархана Бигалиева. Третьим с 10,5 очками стал соответственно один из сильнейших игроков области – Бигалиев. Все они активные участники республиканских соревнований. Из игроков «второго эшелона» лучший результат показал Баймулда Мурзабаев.

Фото предоставлены ОНБ