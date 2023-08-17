Авария произошла сегодня, 17 августа, около 00:05 на пересечении улиц Алтынсарина и Тауелсіздік. 22-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 ехал по по ул. Алтынсарина и при повороте налево не уступил движущейся во встречном направлении Toyota Camry под управлением 24-летнего водителя.

- В результате водитель Toyota столкнулся с Volkswagen Golf, под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель Toyota и пассажир, которые доставлены в больницу. В авто находился 3-месячный ребенок, который погиб от полученных травм. Водитель и пассажир Volkswagen доставлены в больницу, - сообщает пресс-служба МВД.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК. В отношении водителя ВАЗ избирается мера пресечения.