Сегодня, 15 августа на совещании в акимате Костанайской области обсудили положение дел в энергоснабжающих организациях. Говорили о дефиците кадров, нехватке средств, нулевой рентабельности компаний.

Фото Ксении РЕБИК

Энергоснабжением в области занимаются 4 частные фирмы и 3 ГКП. Общая протяженность сетей электроснабжения - 29 312 км, из них в государственной собственности лишь 3 426 км. Износ сетевого хозяйства составляет 72,4%, Это выше показателя по республике — 66%.

- Проводимые работы по капитальному и текущему ремонту недостаточны для повышения надежности оборудования и снижения износа, - констатировал руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ, - так, за прошлый год на сетях энергопередающих организаций зафиксировано 694 технологических нарушения. Наибольшее количество — на сетях ТОО« ЭПК-forfait»: 347 при общей протяженности сетей предприятия 12 020 км. Тогда как на 2 344 км электросетях АО «KEGOC» — 6 нарушений. В целом по области на сетях энергоснабжения с января по июль текущего года зарегистрировано уже 661 технологическое нарушение.

Спикер отметил, что сейчас износ сетей удается снижать всего на 2% в год. Чтобы улучшить экономическое положение компаний, им разрешено было повысить тарифы на свои услуги.

- С 31 июля 2023 года тариф поднялся в среднем с 6,23 тенге за киловатт до 7,48 тенге, - проинформировал Аскаров, - зарплата работникам повышена, так как в компаниях кадровый голод. Например, в ТОО «Межрегионэнерготранзит» на 4 июля количество вакансий 215 человек или 21% штатной численности.

В ТОО« ЭПК-forfait» вакансий еще больше — 278 при 1287 штатных единицах.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Ранее в тарифе была заложена среднемесячная зарплата 115 тыс тенге, в июле подняли до 186, это средняя, доложил директор ТОО« ЭПК-forfait» Дидар АМАНЖУЛОВ. - Отток кадров снизился. В 2023 году на ремонт сетей в рамках тарифной сметы было направлено около 122 млн тенге, пока освоено 34 млн, на аварийно-восстановительные работы выделено 42 млн, ушло 19. В рамках инвестиционной программы еще выделено 845 млн тенге, в числе работ - замена голого провода на СИП.

- А сколько вы собственных средств направляете на ремонты сетей? - задал вопрос аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, - не тех средств, которые будут получены вами в результате повышения тарифа, а собственных.

Аманжулов ответил, что у них весь объем работ выполняется за счет средств предприятия, предусмотренных в рамках тарифа.

- Еще раз повторю. Вам позволили увеличить тариф, вы на эти суммы планируете ремонты. Но компания должна что-то и с прибыли вкладывать, - настаивал аким.

- У компании нет прибыли. 3-4 района рентабельны. Остальные нерентабельны, - ответил директор ТОО.

- Как так? Не было бы доходов, компания бы не работала, - сказал Аксакалов, - ваша задача как монополиста, давно работающего на рынке, вкладывать свои средства и снижать процент износа, о чем есть поручение президента. Работайте с учредителями, акционерами. Этот вопрос к вам будет постоянно возникать.