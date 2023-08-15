Первое праздничное мероприятие, приуроченное к 144-летию областного центра, пройдет уже завтра, 16 августа, в Сити-центре. Для горожан здесь проведут ретро-дискотеку. А в полную силу гулянья начнутся уже на следующий день, 17 августа, и продлятся три дня - до 19 августа. Завершится поздравление города традиционным фейерверком.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Основным местом празднования станет центр города, однако часть мероприятий пройдет и на набережной на ул. Гашека, а также возле "Жастар сарайы". Кстати, в оба конца по вечерам будет ходить экскурсионный автобус.

Сегодня, 15 августа, на площади у областного акимата уже начали устанавливать сцену, а пока публикуем полный план мероприятий.