Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай будет отмечать день города
Первое праздничное мероприятие, приуроченное к 144-летию областного центра, пройдет уже завтра, 16 августа, в Сити-центре. Для горожан здесь проведут ретро-дискотеку. А в полную силу гулянья начнутся уже на следующий день, 17 августа, и продлятся три дня - до 19 августа. Завершится поздравление города традиционным фейерверком.
Фото Галины КАТКОВОЙ
Основным местом празднования станет центр города, однако часть мероприятий пройдет и на набережной на ул. Гашека, а также возле "Жастар сарайы". Кстати, в оба конца по вечерам будет ходить экскурсионный автобус.
Сегодня, 15 августа, на площади у областного акимата уже начали устанавливать сцену, а пока публикуем полный план мероприятий.
|
№
|
Мероприятие
|
Дата, время
|
16 августа (среда)
|
Сити-центр
|
1.
|
Ретро-дискотека
|
21.00-23.00
|
17 августа (четверг)
|
2.
|
Автобусные экскурсии «Костанай в названиях и судьбах»:
- Сити-центр - ЖастарСарайы- Сити-центр
- Сити-центр – Набережная ул. Гашека - Сити-центр
|
17-18 августа
16.00-22.00
|
3.
|
Концертные программы самодеятельных исполнителей и коллективов регионов области в рамках проекта «DalaFest»
- концертная площадка - Сити–центр
Федоровский район
г. Рудный
- концертная площадка – Набережная ул. Гашека
г. Рудный
Костанайский район
Федоровский район
- концертная площадка - "Жастар Сарайы"
Костанайский район
Федоровский район
г. Рудный
|
17.30-21.30
17.30-18.30
19.00-20.00
17.30-18.30
19.00-20.00
20.30-21.30
17.30-18.30
19.00-20.00
20.30-21.30
|
Сити–центр
|
4.
|
Фото-конкурс«Город, в котором я живу»
|
18.00-19.00
|
5.
|
Летний кубок КВН «Жайдарман»
|
20.00-21.30
|
6.
|
Концертная программа молодежного ВИА «Другая реальность»(г. Костанай)
|
21.30-22.15
|
7.
|
Диджей(г. Костанай)
|
22.15-23.00
|
18 августа (пятница)
|Набережная (ул.Гашека)
|Этно–фестиваль
|
8.
|
Областные соревнования «Қазақ күресі»
|
12.00-17.00
|
9.
|
Республиканский фестиваль этно–культурных объединений «TҮRKFest»
|
18.00-20.00
|
10.
|
Концертная программа:
- ансамбль кобызистов «Қорқыт сазы» (г.Кызылорда);
- фольклорно-этнографический ансамбль «Мирас» (г.Костанай)
|
20.00-21.00
|
11.
|
Этно-проект «Орда» (Казахские батыры, г. Алматы)
|
21.00-21.30
|
12.
|
Этно-шоу бренда ZekenModa. Показ этно-коллекции национальной одежды - «Легенды Костаная», «Поющие барханы», «Туркестан» (г.Астана)
|
21.30-21.50
|
13.
|
Концертная программа творческих коллективов ДК «Мирас»
|
21.50-23.00
|
Сити–центр
|
14.
|
Книжная выставка-ярмарка издательств Казахстана «Kostanay Book Fair - 2023»(площадка рядом с областной прокуратурой)
|
10.00-21.00
|
15.
|
Спортивная развлекательная программа (тоғызқұмалақ, игра в шахматы гигантскими фигурами, футбольный фристайл, конкурс баскетбольных бросков)
|
14.00-17.00
|
16.
|
Фестиваль боевых искусств(профессиональные бои по правилам «Фулл-контакт каратэ», показательные выступления по видам единоборств: кикбоксинг, ММА,джиу-джитсу, каратэ и др.)
|
17.00-20.00
|
Улица А. Байтурсынова (ул. Гоголя –пр.Аль-Фараби)
|
17.
|
Республиканская выставка-фестиваль «Оpen air Art - 2023»
|
10.00-21.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|
18.
|
Концертная программа, проект «Ел бірлігі – жаңа Қазахстан»:
- АйжанНурмагамбетова- Заслуженная артистка РК,
- КурмашМахан- Заслуженный деятель РК,
- Нурболат Арзамас - Заслуженный деятель РК,
- Тимур Омаров - лауреат республиканских и международных конкурсов
|
19.30-21.00
|
19.
|
Концертная программаАзаматаИбраева(г. Костанай)
|
21.00-21.30
|
20.
|
Kalifarniya(г. Актобе)
|
21.30-22.00
|
21.
|
Диджей Рублев (РФ)
|
22.00-23.00
|
19 августа (суббота)
|
Сити–центр
|
22.
|
Книжная выставка-ярмарка издательств Казахстана «Kostanay Book Fair-2023»
|
10.00-21.00
|
23.
|
Концертная программа «Детство – это мы!», выступление творческих коллективов проекта ArtSport
|
11.00-17.00
|
24.
|
Концертная программа молодежных коллективов города «Ритмы любимого города»
|
17.00-18.30
|
Улица А. Байтурсынова (ул. Гоголя –пр. Аль-Фараби)
|
25.
|
Республиканская выставка-фестиваль «Оpen air Art - 2023»
|
10.00-21.00
|
Площадь А. Байтурсынова. Центральный сквер
|
26.
|
«Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта ArtSport (центральная аллея сквера)
|
11.00-15.00
|
27.
|
Фестиваль детского творчества «Костанай – город детства!»
|
11.00-13.00
|
28.
|
Театрализованная игровая программа кукольного театра«Праздник для всех»
|
13.00-14.00
|
29.
|
Концертная программа Городской школы детского творчества
|
14.00-15.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|
30.
|
Фотозона «Казахские батыры» (этно-проект «Орда»)
|
11.00-15.00
|
31.
|
Концертная программа ансамбля танца «Карнавал»
|
15.00-16.00
|
32.
|
Концертная программа студии «Артист»
|
16.00-17.00
|
33.
|
Концерт оркестра джазовой музыки г. Костаная
|
19.00-19.45
|
34.
|
Торжественное открытие вечерней программы
Поздравление акима Костанайской области;
Церемония вручения знаков:
- «Почетный гражданин Костанайской области»;
- «Почетный гражданин города Костанай».
|
19.45-20.40
|
35.
|
Концертная программа звезд эстрады
TheJigits (Казахстан)
Tanir&Tyomcha(Казахстан)
JahKhalib (Россия)
|
20.50-21.35
21.35-22.15
22.15-23.00
|
36.
|
Праздничный фейерверк
|
23.00
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