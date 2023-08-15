Новости

Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай будет отмечать день города

15 августа 2023, 15:26 |  Общество

Первое праздничное мероприятие, приуроченное к 144-летию областного центра, пройдет уже завтра, 16 августа, в Сити-центре. Для горожан здесь проведут ретро-дискотеку. А в полную силу гулянья начнутся уже на следующий день, 17 августа, и продлятся три дня - до 19 августа. Завершится поздравление города традиционным фейерверком.

 

Фото Галины КАТКОВОЙ

Основным местом празднования станет центр города, однако часть мероприятий пройдет и на набережной на ул. Гашека, а также возле "Жастар сарайы". Кстати, в оба конца по вечерам будет ходить экскурсионный автобус.

Сегодня, 15 августа, на площади у областного акимата уже начали устанавливать сцену, а пока публикуем полный план мероприятий.

Мероприятие

Дата, время

16 августа (среда)

Сити-центр

1.

Ретро-дискотека

21.00-23.00

17 августа (четверг)

2.

Автобусные экскурсии «Костанай в названиях и судьбах»:

- Сити-центр - ЖастарСарайы- Сити-центр

- Сити-центр – Набережная ул. Гашека - Сити-центр

17-18 августа

16.00-22.00

3.

Концертные программы самодеятельных исполнителей и коллективов регионов области в рамках проекта «DalaFest»

- концертная площадка - Сити–центр

Федоровский район

г. Рудный

- концертная площадка – Набережная ул. Гашека

г. Рудный

Костанайский район

Федоровский район

- концертная площадка - "Жастар Сарайы"

Костанайский район

Федоровский район

г. Рудный

17.30-21.30

 

17.30-18.30

19.00-20.00

 

17.30-18.30

19.00-20.00

20.30-21.30

 

17.30-18.30

19.00-20.00

20.30-21.30

Сити–центр

4.

Фото-конкурс«Город, в котором я живу»

18.00-19.00

5.

Летний кубок КВН «Жайдарман»

20.00-21.30

6.

Концертная программа молодежного ВИА «Другая реальность»(г. Костанай)

21.30-22.15

7.

Диджей(г. Костанай)

22.15-23.00

18 августа (пятница)
Набережная (ул.Гашека)  
Этно–фестиваль    

8.

Областные соревнования «Қазақ күресі»

12.00-17.00

9.

Республиканский фестиваль этно–культурных объединений «TҮRKFest»

18.00-20.00

10.

Концертная программа:

- ансамбль кобызистов «Қорқыт сазы» (г.Кызылорда);

- фольклорно-этнографический ансамбль «Мирас» (г.Костанай)

20.00-21.00

11.

Этно-проект «Орда» (Казахские батыры, г. Алматы)

21.00-21.30

12.

Этно-шоу бренда ZekenModa. Показ этно-коллекции национальной одежды - «Легенды Костаная», «Поющие барханы», «Туркестан» (г.Астана)

21.30-21.50

13.

Концертная программа творческих коллективов ДК «Мирас»

21.50-23.00

Сити–центр

14.

Книжная выставка-ярмарка издательств Казахстана «Kostanay Book Fair - 2023»(площадка рядом с областной прокуратурой)

10.00-21.00

15.

Спортивная развлекательная программа (тоғызқұмалақ, игра в шахматы гигантскими фигурами, футбольный фристайл, конкурс баскетбольных бросков)

14.00-17.00

16.

Фестиваль боевых искусств(профессиональные бои по правилам «Фулл-контакт каратэ», показательные выступления по видам единоборств: кикбоксинг, ММА,джиу-джитсу, каратэ и др.)

17.00-20.00

Улица А. Байтурсынова (ул. Гоголя –пр.Аль-Фараби)

17.

Республиканская выставка-фестиваль «Оpen air Art - 2023»

10.00-21.00

Площадь областного акимата (сцена)

18.

Концертная программа, проект «Ел бірлігі – жаңа Қазахстан»:

- АйжанНурмагамбетова- Заслуженная артистка РК,

- КурмашМахан- Заслуженный деятель РК,

- Нурболат Арзамас - Заслуженный деятель РК,

- Тимур Омаров - лауреат республиканских и международных конкурсов

19.30-21.00

19.

Концертная программаАзаматаИбраева(г. Костанай)

21.00-21.30

20.

Kalifarniya(г. Актобе)

21.30-22.00

21.

Диджей Рублев (РФ)

22.00-23.00

19 августа (суббота)

Сити–центр

22.

Книжная выставка-ярмарка издательств Казахстана «Kostanay Book Fair-2023»

10.00-21.00

23.

Концертная программа «Детство – это мы!», выступление творческих коллективов проекта ArtSport

11.00-17.00

24.

Концертная программа молодежных коллективов города «Ритмы любимого города»

17.00-18.30

Улица А. Байтурсынова (ул. Гоголя –пр. Аль-Фараби)

25.

Республиканская выставка-фестиваль «Оpen air Art - 2023»

10.00-21.00

Площадь А. Байтурсынова. Центральный сквер

26.

«Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта ArtSport (центральная аллея сквера)

11.00-15.00

27.

Фестиваль детского творчества «Костанай – город детства!»

11.00-13.00

28.

Театрализованная игровая программа кукольного театра«Праздник для всех»

13.00-14.00

29.

Концертная программа Городской школы детского творчества

14.00-15.00

Площадь областного акимата (сцена)

30.

Фотозона «Казахские батыры» (этно-проект «Орда»)

11.00-15.00

31.

Концертная программа ансамбля танца «Карнавал»

15.00-16.00

32.

Концертная программа студии «Артист»

16.00-17.00

33.

Концерт оркестра джазовой музыки г. Костаная

19.00-19.45

34.

Торжественное открытие вечерней программы

Поздравление акима Костанайской области;

Церемония вручения знаков:

- «Почетный гражданин Костанайской области»;

- «Почетный гражданин города Костанай».

19.45-20.40

35.

 Концертная программа звезд эстрады

TheJigits (Казахстан)

Tanir&Tyomcha(Казахстан)

JahKhalib (Россия)

 

20.50-21.35

21.35-22.15

22.15-23.00

36.

Праздничный фейерверк

23.00