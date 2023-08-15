В Министерстве просвещения Казахстана пояснили по вопросам школьной формы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, что в этом году в требования об обязательной школьной форме были внесены изменения. В частности, теперь школьникам можно носить рубашку поло или тенниски, водолазки, а также трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке. Также уже не является обязательным элементом галстук.

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В министерстве напомнили, что обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.

Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку).

Школьная форма для девочек включает пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку).

Спортивная форма для мальчиков и девочек включает спортивный костюм (спортивные брюки, футболка), спортивную обувь (кроссовки, кеды).

"Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов", - отметили в ведомстве.

Школьная форма вводится с учетом возрастных особенностей обучающихся, климатических условий, места проведения учебных занятий и температурного режима в учебном помещении.

"Требования к школьной форме исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. При внедрении школьной формы обращается внимание на состав тканей. В качестве тканей для школьной формы желательно использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами", - добавили в Министерстве просвещения.

В ведомстве напомнили, что общеобразовательная школа относится к светскому учреждению, в которой должны соблюдаться светские правила и общепринятые правила делового этикета, в том числе по одежде и ношению головных уборов в стенах учебного заведения.

"Согласно пункту 13 Требований к школьной форме не допускается включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий", - говорится в ответе Минпросвещения на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz.

В министерстве также разъяснили, куда можно пожаловаться родителям, если администрация школ запрещает носить ту или иную одежду, которая разрешена в требованиях к школьной форме.

"В случаях нарушения требований к школьной форме необходимо обращаться в Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан либо его территориальные подразделения, расположенные в каждом регионе страны", - сообщили в Минпросвещения.