В воскресенье, 13 августа, в с. Майское почтили память тренера, ветерана спорта Владимира Ильича Горбенко. В этом году ему исполнилось бы 65 лет.

Легендарного тренера не стало в ноябре 2020 года. Но за три месяца до своего ухода он успел осуществить свою главную мечту — организовать в родном селе Майское марафон. Это событие случилось в непростой пандемийный год, тогда он вместе с командой единомышленников в с. Майское пробежали 42 км.

После ухода Владимира Ильича его инициативу продолжили его дети, друзья и коллеги. Сплотившись, они дали этому забегу вторую жизнь.

Дети Владимира Горбенко - Саенко Наталья, Горбенко Илья и Кублицкая Ольга

- Да, у него всегда была мечта, чтобы здесь также проходил марафон, наподобие того, что в Рудном, чтобы в наше село приезжали люди со всей области, - поделился с «НГ» сын тренера Илья ГОРБЕНКО. - Когда его не стало, мы решили, пусть его мечта живет.

Вот уже третий год подряд в родном селе тренера проходит легкоатлетический забег, куда спортсмены и любители бега со всей области приезжают к дому Владимира Ильича. Отсюда и начинается старт памятного забега.

Памятный баннер на воротах дома тренера

- Помню, первый раз, когда провели в 2021 году, мы даже не ожидали, что так много людей приедет, - вспоминает Илья. - Его много, кто знает среди тренеров. А был он учителем физкультуры в нашей Майской средней школе. Среди его воспитанников Чемпион Казахстана Никита Холецкий.

К слову, в этом году в забеге приняли участие более 100 спортсменов и любителей бега из разных городов и районов - Камыстинский, Карасуский, Федоровский и Узункольский, городов - Костанай, Рудный, Лисаковск и Тобыл.

Участники соревнований

Директор школы, где Владимир Ильич проработал около 40 лет, Елена ЖУРАВЛЕВА рассказала, каким Горбенко был тренером, наставником и другом.

- Это была душа коллектива, человек, вокруг которого собирались не только дети, но и коллеги. Он всегда всех поддерживал, помогал, - поделилась Елена Борисовна. - Сегодня много его выпускников бежали. Многим из них он подарил будущее. Он был профессионалом своего дела, тренером от бога. Его выпускники - это чемпионы Республики Казахстан по многоборью, легкой атлетике. Знаете, когда простые сельские ребята становятся чемпионами страны, - это дорогого стоит.

Спортивный зал в школе сейчас носит его имя. А в ноябре коллеги, ученики и родители в день памяти о любимом учителе проводят веселые старты.

- Да, веселые старты, потому что там, где Владимир Ильич - там жизнь, - продолжила директор школы. - Всегда собирается команды из ДЮСШ, учителей, родителей, детей, всегда разные составы, но всегда эти веселые старты проходят в его духе, его стиле.

Его друг, коллега и единомышленник, по совместительству и главный судья данного забега, Игорь КОРАЧЕВ проработал плечом к плечу с Горбенко 20 лет.

- Добрейший человек, замечательный педагог, - не раздумывая сказал он. – Помню, мы вместе мечтали провести в наших краях марафон. И мы это сделали, в 2020 у году нас был коллектив из 6 человек, мы вместе пробежали полный марафон.

Игорь Корачев уже давно марафонец, позади больше 40 стартов. Конечно, он понимал мечту своего друга Владимира Ильича.

- Он успел пробежать три марафона в Астане, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Еще пробежал в январе 2020 года 12-часовой забег в Караганде, всего вышло 89 км. - вспоминает Корачев. -У нас был свой небольшой коллектив марафонцев, готовились. Для нас это всегда праздник.

- Можно ли сказать, что на уже на следующих забегах памяти Владимира Ильича будет заявлена дистанция в 42 км? - спросила корреспондент «НГ».

- Да, если отважится хотя бы 10-15 человек, можно и марафон и 30 км пробежать, - вполне серьезно заявил он. - Здесь окрестности позволяют.

В этом году организаторы - отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина и семья Горбенко - провели забег с дистанциями в 10 км для взрослых и 3 км для детей и подростков.

На дистанции - участники младших категорий

Стоит отметить, что не чувствовалась та конкуренция среди спортсменов, что характерна для обычных соревнований, наоборот, здесь царила дружественная атмосфера. Единомышленники и семья Владимира Горбенко устроили для участников настоящий праздник бега с музыкой и угощением. Но спорт есть спорт, были определены победители и призеры.

Костанайская легкоатлетка Татьяна Нерознак (тренер Токеш Ибраев) стала лучшей в абсолютном зачете среди женщин и, как прозвучала реплика среди организаторов,- «и среди мужчин».

Среди мужчин в «абсолютке» первым стал атлет из Федоровского района Александр Марченко.

По возрастным категориям места распределились следующим образом:

- 13 лет и младше (3 км):

среди девочек - 1 место Карачева Эвелина (район Беимбета Майлина), 2 место Романец Валерия (Камыстинский район), 3 место Михалёва София (Камыстинский район);

среди мальчиков - 1 место Минькин Александр (район Беимбета Майлина), 2 место Саенко Степан (район Беимбета Майлина), 3 место Довгань Артём (район Беимбета Майлина).

- 14-15 лет (3 км):





среди девушек - 1 место Мишко Стефания (Карасуский район), 2 место Вотчель Валентина (Карасуский район), 3 место Фёдорова Яна (район Беимбета Майлина);

среди юношей - 1 место Салатов Влад (Костанай), 2 место Мельников Артём (Карасуский район), 3 место Бозунов Иван (район Беимбета Майлина).

- 16-34 лет (10 км):





среди женщин - 1 место Нерознак Татьяна (Костанай), 2 место Ган Екатерина (Костанай), 3 место Саенко Елена (район Беимбета Майлина);

среди мужчин - 1 место Марченко Александр (Федоровский район), 2 место Зарубин Данил (Карасуский район), 3 место Цирик Виктор (Узункольский район).

- 35-49 лет (10 км):





среди женщин - 1 место Каримова Анара (Рудный), 2 место Кашиева Сауле (Костанай), 3 место Парпура Инна (Костанай);

среди мужчин 1 место Юдин Григорий (район Беимбета Майлина), 2 место Касаев Азат (Костанай), 3 место Вакуленко Валерий (район Беимбета Майлина).

- 50 лет и старше (10 км):

среди женщин 1 и единственное место Алшинбаева Наталья (Лисаковск),

среди мужчин 1 место Гаранин Вячеслав (Костанай), 2 место Салай Сергей (Тобыл), 3 место Кадиров Ардак (Костанай).

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками.

Фото автора, организаторов и участников забега