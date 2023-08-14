В чемпионате Казахстана среди команд Премьер-лиги состоялись игры 19-го тура, который прошел в честь воспитанника жамбылского футбола Дмитрия Огая.

Борьбу за мяч ведут Ислам Чесноков («Тобол») и Дмитрий Сергеев («Кайрат») / Фото vk.com/fctobol

Дмитрий Алексеевич в качестве футболиста выступал в «Химике», «Таразе», «Кайрате», «Пахтакоре», «Шахтере», «Достыке», «Актюбинце» и «Мунайшы», а также в немецком клубе «Пройссен Хамельн-07». В 1982 году Огаю было присвоено звание мастера спорта СССР. В составе родного «Тараза» в 1996 году он стал чемпионом Казахстана, а в 1997 году выиграл серебряные медали.

Перейдя на тренерскую деятельность, Дмитрий Огай работал в «Есиле-Богатыре», «Иртыше», «Тоболе», «Таразе», «Кайрате», «Урале», «Кайсаре», «Жетысу», российских клубах «Урал» и «Нефтехимик». В этом сезоне он является главным тренером «Хан-Тенгри» (Алматы). В качестве тренера Огай дважды выиграл чемпионат Казахстана вместе с «Иртышом», пять раз выиграл серебряные медали, а также дважды - бронзовые и трижды признавался тренером года в Казахстане.

В «Тоболе» Дмитрий Алексеевич проработал пять сезонов (2005-2009 гг.). Под его руководством костанайский клуб завоевал в национальном первенстве три «серебра» и одну «бронзу», а в 2007 году выиграл Кубок Казахстана, а также Кубок Интертото, победа в котором позволила «Тоболу» принять участие в Кубке УЕФА.

Матч 19-го тура «Тобол» проводил в Алматы против местного «Кайрата». В первом круге костанайский клуб уступил алматинцам на своем поле в добавленное время (2:3). Перед вторым очным поединком, безусловно, ставшим центральным в туре, команды, ведущие борьбу за четвертое место, при определенном раскладе дающее право на участие в следующем году в еврокубках, находились на соседних строчках в турнирной таблице. «Кайрат», набрав после 18 игр 29 очков, занимал пятое место, а «Тобол», проведя на две игры меньше, отставал на три очка.

Наставник ведущего борьбу на два фронта костанайского клуба Милич Чурчич перед ответным поединком третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с представителем чемпионата Ирландии клубом «Дерри Сити» выпустил в стартовом составе на поле стадиона южной столицы голкипера Ивана Коновалова, защитников Тимура Жакупова (капитан команды), Павла Забелина, Ивана Рогача и Альберта Габараева, полузащитников Евгения Шахова, Бейбита Галыма и Йована Илича, а также нападающих Павла Киреенко, Момчило Мркаича и Игора Ивановича.

Первые минуты встречи «Кайрат» больше владел мячом и сумел забить быстрый гол. На 5-й минуте защитник алматинского клуба Егор Ткаченко со своей половины поля сделал передачу вдоль правой бровки на ход нападающему Артуру Шушеначеву. Эту передачу попытался прервать Забелин, но неожиданно упал, а мяч подхватил Вячеслав Швырев, который продвинулся вперед и отдал его назад открывшемуся в штрафной площади Шушеначеву, вторым касанием пробившему в левый угол ворот мимо среагировавшего на удар Коновалова.

«Тобол» после пропущенного гола провел несколько быстрых атак. В одной из них на 11-й минуте Галым головой из центра сделал скидку забегавшему слева в штрафную площадь Киреенко, но тому помешал пробить по воротам Ткаченко, отправив мяч на угловой. Илич разыграл мяч у углового флага с Ивановичем, переиграл у угла штрафной площади бразильского нападающего алматинцев Жоао Паоло, и, войдя в нее, пробил низом на точность в ближний угол ворот. Но голкипер «Кайрата» Данил Устименко в падении отправил мяч за лицевую линию. После розыгрыша этого углового удара защитники выбили мяч за пределы штрафной площади, но он остался у гостей, а Мркаич головой из центра отправил его вперед Шахову. Тот, переиграв защитника хозяев Александра Широбокова, сделал передачу открывшемуся слева Иличу, который ворвался в штрафную площадь и пробил на этот раз на силу в ближний угол, послав мяч над голкипером под перекладину и сравняв счет.

На 19-й минуте «Тобол» заработал штрафной удар вблизи левого угла штрафной площади за снос Киреенко. Пробивавший его Илич по дуге отправил мяч в дальний верхний угол ворот, но Устименко в прыжке перевел его на угловой. А при розыгрыше этого стандарта после подачи Ивановича Забелин головой поднял мяч над вратарской площадкой, после чего Мркаич в борьбе с Устименко из района правой штанги пробил головой же над воротами, получив при этом кулаком в лицо от голкипера. Этот эпизод вызвал интерес у арбитров VAR, но главный судья матча Сакен Байымбет из Тараза после просмотра видеоповтора нарушения со стороны голкипера не увидел.

Перед перерывом досадная потеря мяча гостями у центральной линии привела ко второму голу в их ворота. Передачу Шахова от центрального круга на левый край Жакупову перехватил Еркебулан Сейдахмет и отдал пас к штрафной площади Шушеначеву. Тот уже из штрафной площади откатил мяч к дуге под удар Швыреву, пробившему с ходу в левый верхний угол ворот - 2:1.

Во втором тайме в составе «Тобола» вместо Галыма вышел Ислам Чесноков. А «Кайрат» едва не упрочил свое преимущество, но подключившийся к атаке израильский защитник Офри Орад пробил с подступов к штрафной площади над перекладиной. На 52-й минуте у гостей произошла вынужденная замена - вместо получившего травму Мркаича на поле вышел Рамазан Оразов. Ближе к исходу часа игры алматинцы заработали угловой удар на правом краю, и Александр Широбоков после его розыгрыша пробил головой рядом с левой штангой. А ровно на исходе часа игры штрафной удар у левой боковой линии на половине поля хозяев заработали игроки костанайского клуба. После подачи Илича Забелин у левого угла вратарской площадки головой подправил мяч в ворота, но тот попал в голову Широбокова и пролетел рядом с дальней стойкой. После розыгрыша этого стандарта защитники заблокировали удар Оразова, но первым на мяче был Жакупов, пробивший с ходу со средней дистанции по центру. Однако мяч, пролетев по дуге над штрафной площадью, опустился прямо в руки голкиперу.

«Тобол» в южной столице не остался без поддержки / Фото vk.com/fctobol

На 67-й минуте наставник «Тобола» освежил линию атаки, выпустив вместо Шахова Серикжана Мужикова, а вместо Киреенко - Сержа Дебле. И почти тут же при розыгрыше штрафного удара на левом краю атаки «Тобола» Дебле в пределах штрафной площади замкнул подачу Мужикова, но мяч пролетел выше ворот. А через десять минут поле был вынужден покинуть из-за полученной травмы Чесноков, вместо которого вышел Мильян Вукадинович. Ближе к концу встречи атаки гостей стали острее, и на 82-й минуте после подачи с левого края Жакупова в штрафную площадь Дебле грудью скинул мяч под удар Оразову, пробившему с дуги в левый нижний угол ворот. И лишь отчаянный бросок голкипера спас «Кайрат» от гола. А на последней седьмой добавленной минуте матча Забелин после длинной передачи из центра головой скинул мяч находившемуся в штрафной площади гостей Дебле, который откатил его под удар в район 11-метровой отметки Оразову, пробившему по воротам со второго касания. Но мяч попал в левую стойку, после чего камерунский защитник алматинского клуба Маки Баньяк выбил у его в поле.

После второго подряд поражения в чемпионате главный тренер «Тобола» Милич Чурчич признался, что ожидал тяжелой игры, поздравил соперника с победой и добавил:

- У нас должна была быть ротация, но, может быть, я ошибся при выборе игроков, может быть, где-то не хватило качества игры или кто-то был уставшим. В первом тайме пропустили два гола из-за ошибок, как в детском саду. Я так и сказал игрокам в раздевалке. Пропустили два гола из-за чистых ошибок наших игроков. Поэтому нужно подумать, что будем делать дальше. Тем не менее игра была хорошая благодаря болельщикам и хорошей атмосфере. Здесь всегда хорошо играть, потому что хорошее поле. Во втором тайме попробовали сделать замены, но где-то с ними не повезло, потому что у нас два игрока получили травмы. Посмотрим, проанализируем игру. У нас матчи каждый третий день, но это не оправдание. Для ротации нужно качество, а есть ли у нас качество - я не знаю. Спасибо моим футболистам за то, что они отдали все силы на поле, но сегодня этого было недостаточно.

После этого поражения «Тобол» опустился на седьмую строчку в турнирной таблице, по-прежнему имея две игры в запасе.