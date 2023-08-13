"Кайрат" и "Тобол" выявили победителя в матче КПЛ
13 августа 2023, 21:35 | Спорт
"Кайрат" одержал победу над "Тоболом" в матче 19 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Кайрат"
Встреча КПЛ прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
"Кайрат" вышел вперед уже на пятой минуте благодаря голу Артура Шушеначева, которому отдал голевой пас Вячеслав Швырев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Йован Илич сравнял на 12 минуте. На 43 минуте снова отличилась связка Шушеначев - Швырев, только на этот раз Шушеначев ассистировал. Это взятие ворот и стало победным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Одержав победу, "Кайрат" вернул себе четвертое место в турнирной таблице, сместив "Кызыл-Жар" на пятое. "Тобол" сейчас на седьмом месте. Лидер турнирной таблицы - "Ордабасы".
Последние новости
13.08.23 18:39 Как изменится жизнь блогеров в Казахстане, рассказала юрист Правового медиа-центра в прямом эфире "НГ"
13.08.23 17:30 Проект «Ищу дом». Герда - активная и любит детей
13.08.23 15:21 Где на следующей неделе отключат свет в Костанае?
13.08.23 14:10 Наконец поставлена точка? - Кумар Аксакалов осмотрел детскую больницу в Костанае и рассказал как будут завершать ремонт
13.08.23 12:59 Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на центральной площади Костаная?
13.08.23 10:16 Бродет - радость рыбака и едока. Когда хочется, это уха, когда очень хочется - почти рагу
13.08.23 09:00 Ержан ЕСИМХАНОВ: Послесловие к «Рухани Жаңғыру»
12.08.23 23:48 На карнавале уж не раз Альберт Рау встречает нас - Лисаковск опять удивил роскошью костюмов и простотой общения
12.08.23 16:16 "Постоянно ругался и требовал деньги на развлечения" - Как полиция защищала мать от ее 17-летнего сына в Костанае?
12.08.23 14:30 В приступе баночной болезни... Кто творчески захворал, пусть не выздоравливает, а делает красивые вещи
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.