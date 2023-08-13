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"Кайрат" и "Тобол" выявили победителя в матче КПЛ

13 августа 2023, 21:35 |  Спорт

"Кайрат" одержал победу над "Тоболом" в матче 19 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Кайрат"

Встреча КПЛ прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. 

"Кайрат" вышел вперед уже на пятой минуте благодаря голу Артура Шушеначева, которому отдал голевой пас Вячеслав Швырев.

 

 
 
 
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Йован Илич сравнял на 12 минуте. На 43 минуте снова отличилась связка Шушеначев - Швырев, только на этот раз Шушеначев ассистировал. Это взятие ворот и стало победным.

 
 
 
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Одержав победу, "Кайрат" вернул себе четвертое место в турнирной таблице, сместив "Кызыл-Жар" на пятое. "Тобол" сейчас на седьмом месте. Лидер турнирной таблицы - "Ордабасы".