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Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на центральной площади Костаная?

Андрей СКИБА

13 августа 2023, 12:59 |  Происшествия

Сегодня утром, 13 августа, корреспондент "НГ" увидел, что на площади перед областным акиматом стоит белая  Lada Priora  с пробитыми колесами. Вероятно они были прострелены сотрудниками полиции.  Возле правого заднего колеса стояли бутылка сока и коньяка. Вокруг автомобиля были три патрульные машины и около десяти полицейских.

Фото Андрея СКИБЫ

На автомобиле также не было номерных знаков.

- Около 06-00 на пересечении пр.Аль-фараби и ул. Баймагамбетова, водитель,  управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь со стороны железнодорожного вокзала в прямом направлении, повредив клумбы,  выехал на площадь перед областным акиматом, - сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В данный момент идут следственные действия.

Как сообщили в ведомстве, водитель привлечен к административной ответственности по ч 1  ст.608 КоАП РК "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения". Ему грозит наказание в виде административного ареста на 15 суток.