Сегодня утром, 13 августа, корреспондент "НГ" увидел, что на площади перед областным акиматом стоит белая Lada Priora с пробитыми колесами. Вероятно они были прострелены сотрудниками полиции. Возле правого заднего колеса стояли бутылка сока и коньяка. Вокруг автомобиля были три патрульные машины и около десяти полицейских.

Фото Андрея СКИБЫ

На автомобиле также не было номерных знаков.

- Около 06-00 на пересечении пр.Аль-фараби и ул. Баймагамбетова, водитель, управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь со стороны железнодорожного вокзала в прямом направлении, повредив клумбы, выехал на площадь перед областным акиматом, - сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В данный момент идут следственные действия.

Как сообщили в ведомстве, водитель привлечен к административной ответственности по ч 1 ст.608 КоАП РК "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения". Ему грозит наказание в виде административного ареста на 15 суток.