Сегодня, 12 августа, Лисаковск отмечает свой 52-ой день рождения. По традиции праздничные гулянья шли почти всю неделю, а самой насыщенной стала суббота. С утра по всему Лисаковску гремела музыка, взрывались хлопушки, звучали песни и шли танцы. Классическим финалом для горожан и гостей города стал вечерний карнавал, который проводится в Лисаковске с 1999 года.

За час до его начала вдоль центральных улиц выстраивались жители, а в начале шествия пестрели колонны сотрудников различных организаций.

- Маскарад! - кричали восхищенные малыши. - Смотри, какие трансформеры! А бременские музыканты!

Дети и взрослые с удовольствием глазели по сторонам.

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Главными шутами, идущими первыми в колонне, стали сотрудники акимата Лисаковска. Красные, желтые, черные платья в крупный и мелкий горох, яркие повязки на головах - госслужащие без труда вошли в роль стиляг. Дополняла образ черная блестящая "Волга", как будто только что сошедшая с советского контейнера.

- Ее мы специально взяли напрокат в Житикаре, она 1968 года выпуска! - рассказала "НГ" руководитель отдела архитектуры акимата Лисаковска Надежда ПАТРИКЕЕВА. - На общем собрании решили перевоплотиться в стиляг. Платье и образ каждый создавал себе сам. Получилось ярко.

Не менее яркими и возвращающими в светлое советское прошлое стали костюмы сотрудников предприятия "Арай". Красные галстуки, пилотки, белые рубашки и гольфы, горн, барабаны и даже стенд с рабочим и колхозницей, соединившими серп и молот - пионерские образы были продуманы до мелочей.

Как и у сотрудников одной из школ, представшими героями фильма "Жестокий романс". От обилия красок в нарядах цыганского табора пестрело в глазах, на фоне которого особенно резко выделялся Сергей Сергеевич Паратов, весь в белом, надменно дарящий улыбки окружающим. И даже пресловутый мохнатый шмель все время маячил и жужжал рядом. В него перевоплотился мужчина, надевший большие черно-желтые шорты парусом. Белые крылышки за спиной и тонкие усики на голове дополняли потешный образ.

Рядом с ним кружили король, фрейлины и кот из "Бременских музыкантов".

Восхищение вызывали и огромные роботы-трансформеры, в которых местные узнавали сотрудников КБРУ из АО "Алюминий Казахстана". Бок о бок с ними шли пираты, кикиморы, бабки ёжки и местные депутаты от партии "Аманат", перевоплотившиеся в героев сериала "Великолепный век". Самым великолепным конечно был Султан Сулейман, в костюме которого лисаковцы легко узнавали своего бывшего акима, а ныне вице-спикера мажилиса Парламента РК Альберта РАУ.

Расшитый золотом костюм, дорогая обувь и головной убор, отороченный мехом - вот, пожалуй, все, что выдавало в нем султана. В остальном он запросто общался с горожанами, поздравлял всех с праздником, фотографировался со всеми желающими.

Альберт Рау считается организатором и идейным вдохновителем карнавала. Сам он не раз, несмотря на статус на госслужбе, перевоплощался в импозантного гусара, крутого рокера и гламурного Элвиса Пресли.

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- Ну все, берем этого город! - пошутил Альберт Рау. - С праздником всех! Лисаковск - лучший город!

Жители отвечали ему радостными криками и улыбками. Видно было, что никто не знал о приезде вице-спикера в его родной город.

- Это Альберт Павлович что ли? - удивлялись одни.

- Ничего себе! А в каком он костюме? - интересовались другие.

Альберт Рау никому не отказывал в фото или селфи. По популярности с ним мог сравниться разве что Джек Воробей, удивительно похожий на оригинал. С ним особенно охотно фотографировались дети. Такой же звездой стала 16-летняя Анита КАН, победившая в конкурсе красоты.

Анита Кан вторая слева

- Я заканчиваю лиаковскую школу-гимназию, а потом буду поступать в Екатеринбург, - рассказала она "НГ".

В общем, классический карнавал вновь удивил шикарными нарядами, великолепными образами и простотой, с которой чиновники и сотрудники крупных компаний здесь общаются с народом. По крайней мере, один раз в год, когда не боятся быть смешными до слез.

- В этом году в лисаковском карнавале приняли участие 30 колонн, состоящие из сотрудников местных предприятий и акимата, - сообщил "НГ" руководитель отдела внутренней политики акимата Лисаковска Саят ЖУСУПОВ. - Каждая колонна получила 30 000 тенге за участие. В этом году из них мы выберем трех победителей. Будет три номинации - самая многочисленная колонна, самая оригинальная и самая креативная - та, которая лучше всех станцует на центральной площади. Победители получат по 150 000 тенге.

Все колонны останавливались перед большим экраном и соревновались в танцах. Так бабки ёжки пустились в пляс под песню "Хорошо, все будет хорошо" Верки Сердючки, а барби и божьи коровки во время зажигательных танцев выпускали из хлопушек разноцветный дым.

Завершится день Лисаковска на Центральном стадионе громким салютом.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ