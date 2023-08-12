В Костанае полицейские вынесли защитное предписание в отношении несовершеннолетнего, сообщает Polisia.kz. 17-летний подросток постоянно устраивал скандалы своей матери, которая долгое время находилась в ситуации психологического давления со стороны сына.

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Эта ситуация попала в поле зрения ювенальных полицейских при проведении рейдовых мероприятий в рамках операции “Дети в ночном городе”. Во время профилактического рейда ювенальные полицейские Елизавета ВОЛОДИНА и Данил БОХАНОВ проверяли подучетных подростков по месту жительства.

– При посещении одной из квартир нам рассказали о ситуации, в которой находилась женщина, проживающая по соседству, – рассказала Володина. - Мы проверили эту информацию и оказалось, что 17-летний подросток оказывает психологическое давление на мать. Постоянно ругается с ней, требует деньги на развлечения, дорогие покупки, заставляет брать кредиты.

Обращаться в полицию женщина боялась, как часто бывает в таких случаях, не хотела придавать ситуацию огласке. Сын-абьюзер не раз доводил мать до нервных срывов.

– Мы провели беседу с женщиной, объяснили ей, как можно защитить свои права и вынесли в отношении подростка защитное предписание, – прокомментировал Данил Боханов. - Несовершеннолетний был поставлен на учет, к ситуации подключились психологи.

Сейчас ситуация в семье нормализовалась, но ее продолжают контролировать полицейские. Женщина поюдагодарила их за помощь в решении проблемы.

В полиции добавили, что в результате ОПМ “Дети в ночном городе” было вынесено более 20 защитных предписаний по фактам семейно-бытовых конфликтов.