В сентябре вступит в силу так называемый в обществе «закон о блогерах» или Закон РК «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Глава государства подписал его 10 июля, нормы вступят в силу спустя 60 дней со дня подписания.

Документ определяет порядок госрегулирования в онлайн сфере, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей.

Вместе с этим законом последовал ряд законодательных изменений, в том числе в Уголовном и Предпринимательском кодексах, законе "О рекламе" и других документах

Как грамотно применять нововведения, "НГ" обсудила с популярным костанайким ведущим по совместительству блогером Азаматом ИБРАЕВЫМ и также руководителем юридической службы Mediaqoldau в Правовом медиа-центре (Астана) Гульмирой БИРЖАНОВОЙ.

Азамат Ибраев не отрцает необходимость этого закона, однако его появление считает преждевременной мерой. По его мнению, ментально наше общество, в том числе блогеры, еще не готово к подобным переменам.

- Уровень наших социальных сетей еще не на том уровне, чтобы разграничивать блогеров, - отметил Азамат.



Он отметил - блогером сейчас может назвать себя каждый, кто делится в социальной сети любого содержания контентом: видео, фото и текстом.

- Если так точно сказать, то блогеры - мы все, - считает Ибраев. - Это может быть мой сосед, у которого 32 подписчика, и какая либо личность, у кого 3 млн подписчиков.

- Но мы же с вами понимаем, что вы отличаетесь от вашего соседа с 32 подписчиками. Прежде всего - содержанием контента... - уточнила корреспондент "НГ".

И вот здесь назрел самый главный вопрос - а к кому все-таки будут применяться законодательные нормы.

Новый закон ввел в поле казахстанского права понятие «инфлюэнсер» (блогер). Раньше это понятие не было законодательно закреплено, было просто «пользователь». Теперь же блогером называют тех онлайн-пользователей, кто публикует информацию на онлайн-платформе в целях предпринимательской деятельности. При этом количественный показатель аудитории не ограничен - «неопределенный круг лиц», как указано в законе.

Второй вопрос - каковы критерии рекламы, транслируемой блогером

- Например, мамочка зашла в магазин, сняла в сторис, какое вкусное там молоко, до этого покупала дороже и оно было не таким вкусным, как это. Всем она советует и рекомендует... - Это реклама? Это реклама, - рассуждает Азамат. - А как теперь разграничить тех, кто должен платить налог, и тех, кому не нужно платить? Как в рамках закона определить - я за деньги ходил или я просто ходил к знакомым, где моя родственница угостила меня тортом. Должен ли я платить налог с этого тортика? Есть же договоренности и на бартерной основе... Как вообще это все будет контролироваться?

Пока еще не наступил период правоприменительной практики, вопросы возникают не только у новоиспеченных инфлюэнсеров, но и опытного юриста в области отечественного и международного медиа-права.

Наш эксперт Гульмира Биржанова отмечает - в части госрегулирования рекламной деятельности пока нет однозначного ответа:

- Уполномоченный орган (Министерство информации и общественного развития - "НГ") будет разрабатывать маркировку, сейчас ее нет (прямой эфир проходил 3 августа - "НГ"). Каким образом будет подписан - с целью дохода, на правах рекламы, онлайн-реклама? Уполномоченный орган будет следить.

Эксперт заверила - ресурсов у госоргана хватит, чтобы не оставить эту область бесконтрольной. Над мониторингом интернет-пространства работает целое квазигосударственная компания. И, как оказалось, отслеживать социальные сети - легче всего.

- Сейчас нужно ждать только подзаконные акты, где будут прописаны критерии. Другой вопрос - что до сих пор нет ответственности. При том, что норма есть.

Есть опасения юриста относительно норм, регулирующих деятельность блогеров и рядовых пользователей:

- Ответственность появилась за распространение ложной информации. В Административном кодексе появилась статья, где теперь пользователей могут привлечь за размещение и распространение ложной информации.

- В Уголовном кодексе же была статья "Распространение заведомо ложно информации", но она не работала, да? - уточнила корреспондент.

- Большой практики по этой статье не было. Мы как-то вели мониторинг: один год - один кейс.

Гульмира разъяснила понятие заведомо ложной информации - это информация, которая может привести гипотетически к ущербу, нарушению прав людей, их законных интересов. Например, призыв к организации и поддержке некоего Майдана. Однако в рамках КоАП критерии ложной информацииеще не определены.

- Напишет пользователь пост о зараженных СПИДом апельсинах. Меня это как-то касается, буду ли я обращаться с претензией удалить? - привела пример юрист. - Это непонятно даже для судебной системы. Мы разговаривали с судьями, они ждут эти дела. Каким образом будут входить в производство?

По словам Гульмира Биржановой, смысл этого закона в том, что пользователь может потребовать от другого пользователя, либо администраторов онлайн-платформы удалить ложную информацию в отношении него. Для этого напишет запрос об удалении - такая норма раньше не была прописана.

- Если социальная сеть, пользователь, блогер отказываются удалять, у человека есть право обратится в суд, - продолжила эксперт. - Тот, кто распространяет информацию, не знаю, может, экспертизой это будет определятся, будет нести ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП для пользователей и 40 МРП для блогеров.

Несмотря на сырость закона, юрист считает, когда привлекають к ответственности за распространение заведомо ложной информации - правильно. Потому что люди должны быть медиаграмотными, подключать критическое мышление. Но есть в этом и риск, потому как эта статья, вероятно, будет некорректно использоваться некоторыми госорганами.

Появилась в правовом поле и новая норма о применении госязыка на онлайн-платформах. Правда, она носит рекомендательный характер.

- Онлайн-платформа создает возможность использования госязыка, создает возможность автоматического перевода, но не обязательность, - пояснила Биржанова. - Онлайн-платформы должны обеспечивать модерацию контента на казахском языке. Как это будет на практике? Нет дополнительной ответственности, больше декларированная.

Эксперт пояснила норму о содержании комментариев к публикациям в соцсетях. В законе прописан механизм регулирования распространения запрещенной информации. Теперь уполномоченный орган уведомляет пользователя, что в его профиле есть подобный контент, и рекомендуют удалить в течение 24-х часов.

- Нам кажется, что в интернете все друг друга любят, у всех равные права, нет призывов. Но это все есть, и люди делятся этим, - отметила Гульмира Биржанова. - Сейчас - особенно в условиях войны. Даже просто возьмем детский контент - люди делятся и даже не думают, что нарушают права детей. В таких вопросах должна быть этика. Если человек идет в интернет, думая, что это помойная яма и там можно писать все, что пожелает... Но нужно немного фильтровать, пользователь должен смотреть, не нарушает ли он права других, в том числе не ставит ли себя под угрозу. Это обязательно нужно делать, для этого нужно подключать критическое мышление, быть медиаграмотным, различать ту или иную информацию. Мне, конечно, очень жаль, что это делается с помощью законов, но на данный момент другого варианта регулирования запрещенного контента я, к сожалению, в Казахстане не вижу.

Потребность в повышении медиаграмотности с каждым годом только повышается. Принятие нового закона, как очередная попытка регулировать онлайн-пространство, лишь подтверждает эту потребность.

Правовой медиа-центр уже 20 лет работает в медиа сфере, помогает журналистам и казахстанским СМИ через образовательные продукты и консультации защищать свои права и не нарушать их.