В "Отбасы банке" заявили о закрытии услуги по продаже депозитов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Уведомляем о закрытии сервиса "Онлайн-уступка депозита" (продажа депозита) посредством интернет-банкинга в "Отбасы банке" с 21 августа 2023 года.

У клиентов банка, которые до 21 августа 2023 года запустили процесс покупки или продажи депозита, будет возможность после указанной даты завершить процессы в стандартном режиме согласно условиям предоставления банком данного сервиса", - сообщили в компании.

При этом банк оставил возможность уступки депозитов родственникам.

Напомним, система в "Отбасы банк" работает таким образом, что чем дольше вкладчик держит депозит в банке, тем меньше затем у него процент по ипотеке от банка. Ранее, если у клиента не было возможности долго копить, он мог купить у других вкладчиков их действующий депозит с низкими ставками по ипотеке.