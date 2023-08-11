С 3 сентября 2023 года АО «Пассажирские перевозки» запускает новое железнодорожное пассажирское сообщение «Астана – Житикара». Как сообщила сегодня пресс-служба акционерного общества, маршрут организован по многочисленным просьбам жителей Костанайской области.

Фото пресс-службы «Пассажирские перевозки»

Беспересадочные вагоны по направлению «Астана – Житикара» рассчитаны на 104 места и будут курсировать периодичностью через день: отправление по нечетным дням с вокзала Нурлы жол в 19:40, прибытие по четным дням на станцию «Житикара» в 15:56.

Обратное отправление по четным дням из Житикары в 18:14., прибытие в столицу по нечетным дням в 12:46. Маршрут поезда будет проходить через Кокшетау и Костанай.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру 1433 и телеграм-бот «KTZH_PP_BOT».