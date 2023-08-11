И значит нам нужна одна победа. Одна на всех - мы за ценой не постоим
Ильяс
Здесь птицы не поют
Деревья не растут
И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.
Вот такое двоякое чувство чтопосле победы спонсируемой из бюджета футбольной команды.
Грусть, печаль и тоска, все эти эмоции испытали зрители вчерашнего матча. Уже никто не знает игроков команды, уже никто из команды не хочет знать болельщиков. Ибо незачем, кончится контракт и ариведерчи, или как там по-сербски прощай.
И все, расходясь со стадиона имени Умурзака Архимедовича Кулагина, долго вытирали слезы от ущербности данного строения, и то что псевдонародная команда привозит сюда гостей, что со стыда можно сгореть. И в обавок, расходы, то есть распил бюджетных средств продолжается и увеличивается. И все эти расходы - эфимерные, так как КПД - 0%.
П.С. Когда-нибудь мы вспомним это
И не поверится самим
А нынче нам нужна одна победа
Одна на всех - мы за ценой не постоим
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