"Тобол" одержал победу в первом матче за выход в плей-оофф Лиги конференций
Vesti.kz
10 августа 2023, 22:00 | Спорт
Костанайский "Тобол" провел первый матч с североирландским "Дерри Сити" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
©ФК "Тобол"
Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 65-й минуте игры забил полузащитник "Тобола" Роман Асранкулов.
Ответная игра состоится 18 августа в Ирландии.
Напомним, победитель пары "Тобол" - "Дерри Сити" в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим противостояния "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.
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