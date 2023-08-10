Поквартирных рейдов по выявлению нечипированных домашних животных не будет, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, сообщает Informburo.kz.

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"Проведение рейдовых мероприятий с участием органов внутренних дел по проверке чипирования домашних животных не предусмотрено", – отметили в комитете.

В пресс-службе комитета не смогли разъяснить, как именно будут выявлять не поставленных на учёт животных. Там отметили, что поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:

- непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения административного правонарушения;

- материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также других государственных органов, органов местного самоуправления;

сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ.

Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении является наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения.



