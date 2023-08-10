Эти переводы на мобильники продавцов покупателями пару лет назад были очень популярны. Пандемия этому помогла. Все знают: переведенные суммы налогами не облагаются, что обеспечивает неусыпный интерес к теме органов госдоходов. С одной стороны. С другой - и в предпринимательской среде периодически возникают вспышки беспокойства. Недавно такую подогрели высказывания главы Минфина РК.

Оплачивать покупки через QR-код можно, а переводом на номер телефона - нет /Фото elements.envato.com

Просто напомнил

И в Костанае тут же, например, многие таксисты перестали брать оплату переводами. Хотя министр финансов Ерулан ЖАМАУБАЕВ в конце июля просто напоминал о существующем запрете. Со ссылкой на то, что еще в марте 2022 года в закон «О платежах и переводах» ввели понятие «мобильный платеж». И это был точно не перевод по номеру телефона. По закону, мобильный платеж - это безналичный платеж, принимаемый через мобильное приложение или POS-терминал банков второго уровня с применением QR-кода.

- Для меня странно, что вопрос по мобильным переводам периодически поднимается, закон принят уже... Если это переводы среди родственников - физлиц, то они налогом не облагаются. А если они используются предпринимателями, то должны быть налоги. Если физлицо занимается предпринимательской деятельностью, то у него должен быть отдельный счет для этих мобильных переводов. Чтобы отличать, какие переводы для личных целей, а какие - для предпринимательства, - сказал Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства. - Мы говорим предпринимателям, чтобы они привыкали, открывали два счета. Кто этим воспользовался, к ним вопросов не будет. По тем, кто еще не перешел, к 2025 году будут вопросы, почему не открывали.

Открывать другие счета

В палате предпринимателей Костанайской области на днях налоговики, предприниматели, представители банков тоже обсудили форматы действующих платежей.

- Сейчас некоторые предприниматели получают оплату переводами через счета, открытые банками. Идет путаница в использовании банковских счетов, предназначенных для применения физическими лицами. Но не понятно, что путать. Например, карта Kaspi Gold привязана к банковскому счету для физического лица. Там в договоре прописано, что его нельзя использовать в предпринимательских целях. Для этого должен быть открыт другой счет, - сказал руководитель отдела камерального контроля ДГД по Костанайской области Рустем КУСАЛИН. - Переводы проходят без применения контрольно-кассовых машин и POS-терминалов. Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность - на первый раз в виде предупреждения, при повторном - штраф от 15 до 50 МРП в зависимости от субъектности налогоплательщика... Сейчас мы не имеем возможности просматривать банковские переводы, только в случае проведения налоговой проверки.

Если 100 по 200?

Последняя реплика касалась актуального вопроса об определении признаков предпринимательской деятельности у физических лиц, осуществляющих мобильные переводы. Критерии были определены в том самом законе «О платежах и переводах» 2022 года. 100 переводов на ваш номер за три последовательных месяца - и вами будет интересоваться служба госдоходов. Правда, не сегодня и не завтра. В соответствии с законом о поэтапном введении всеобщего декларирования (к этим этапам и привязан контроль за мобильными платежами), предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности только с 2025 года. До 2025 года для физических лиц, не являющихся ИП и госслужащими, ничего не изменится.

Критическое количество переводов определено. А их размер имеет значение? Если будет, например, 100 переводов по 200 тенге, это как будет расцениваться?- спросил руководитель отдела сопровождения проектов палаты предпринимателей Роберт ЮСУПОВ.

Кусалин ответил, что сумма перевода значения не имеет, только их количество и последовательность.

- Население сильно привыкло к переводам. Людей трудно переключить на пользование картами. Отказываемся принять перевод - разворачиваются и уходят. Население не понимает, что нас, предпринимателей, будут наказывать за это. Госорганам надо шире информировать людей, - высказал мнение предприниматель Джафар ГУСЕЙНОВ и спросил, - если человек принимает переводы - можно на каждый перевод выбить фискальный чек и так узаконить оплату?

- Такие вопросы нам поступали. В Налоговом кодексе не предусмотрено, что за перевод выбивают чек, то есть не прописано вообще, что он является денежным расчетом, - ответил Рустем Кусалин. - Мы знаем, что так делают, но это не оговорено. К тому же это нарушение договора с банком. Расчет через POS-терминал падает на предпринимательский счет, а перевод - просто на личный счет физлица.

Представитель «Халык банка» добавил, что у них, в частности, есть «абсолютно легальный сервис по номеру телефона, но на счет ИП». Если предприниматель хочет предоставлять своим клиентам возможность переводить оплату по номеру телефона, он должен получать деньги на свой счет индивидуального предпринимателя. Перевод на него отражается как выручка и на платеж можно выбивать чеки.

- Все-таки если ты, будучи предпринимателем, на свой личный счет получил перевод, провел его, как положено, платил с него налог - такие факты есть. Но это нарушение только потому, что не предусмотрено кодексом, - обратился к присутствующим Юсупов, - это во всяком случае не сокрытие дохода от уплаты налогов, а какой-то другой вид нарушения. Не предусмотренный. А если декриминализировать пункт Налогового кодекса? И предприниматели будут спокойнее к этому относиться. Те, кто в тени, убедились бы, что ничего здесь страшного нет, достаточно просто объем показывать и обязательства выполнять. Мне кажется, можно обдумать этот вариант и сделать предложение через головной офис палаты для внесения изменений в налоговое законодательство.