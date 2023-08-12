Три года назад на одной из костанайских дач поселился пасхальный ангел. Сидел на верхушке пустой бутылочки от лекарства рыжеволосый хранитель уюта по имени Паша. Однажды хозяйка, заботливо оглядев ангельские кудри, покрыла их золотой акриловой краской. Сияют до сих пор. Паша родился после первого приступа баночной болезни, захворать которой мы всем советуем. Зачем и как болеть, сейчас расскажем.

Этот домик в лиловом колпаке стал частью дачного декора /Фото Ксении РЕБИК

Поможет в этом человек, который сотворил не только ангела, но дал вторую жизнь стеклянным банкам из-под кофе, детского питания. Кофейная тара стала домиком в лиловом гномьем колпаке, а бывшая «ФрутоНяня» - тоже домиком, но в виде лесного гриба с божьими коровками на шляпке. Крошечные окна светятся, хочется по-детски прильнуть к ним и разглядеть, как там внутри все устроено.

Этот домик-гриб просится в спальню малыша как уютный ночник /Фото Галины КАТКОВОЙ

- Внутри - свеча на батарейке, в «Фикспрайсе» куплена, а в другом изделии - гирлянда с «АлиЭкспресс», - объясняет автор поделок.

Себя называть она категорически не захотела, но рассказать о том, как происходят превращения вторсырья в красивые штучки, согласилась. Пусть в нашем случае побудет Натальей.

- Сначала надо сделать paper сlay - бумажную глину, - начинает она, - требуется 250 г строительного клея ПВА, я беру иранский машхад, продается в хозяйственных магазинах. А проверить качество для наших целей можно так: открыли банку и смотрите, есть ли сверху латексная пленка. Если есть, подходит. Выливаете клей в миску и начинаете класть туда порциями мелкие клочки мягкой туалетной бумаги, например, Zewa. Если многослойная, разделите на слои. Кладете и мешаете до полного растворения. Хорошо бы делать это в перчатках, но я все мешаю рукой, чтобы чувствовать, что нет комочков. Бумаги нужно 40 г. Еще в смесь добавляем 10 г жидкого мыла или средства для посуды. Это чуть меньше столовой ложки. Можно пользоваться кухонными весами, у меня есть мерные ложки. Дальше вливаем в смесь 2 столовые ложки любого растительного масла. Все тщательно вмешиваем в общую массу. Добавляем 50 г крахмала, я клала кукурузный, но можно и картофельный. И потом - 100 г хорошей муки, у меня была UNO. Да, если планируете, что эта масса будет у вас храниться пару месяцев, то добавьте чайную ложку лимонного сока или разведенной лимонной кислоты. Когда все ингредиенты вложены, очищаю руки, смазываю вазелиновым маслом и мешу «тесто» до гладкости. Оно похоже на тугое пельменное. В такой кондиции отправляю его в холодильник на два часа, обернув целлофаном.

Потом в ход идет обрезок полипропиленовой трубы - он в работе с бумажной глиной удобнее, чем обычная скалка. На доске, подпыленной крахмалом, раскатывается пласт, которым будет обернута банка. Раскатываете до нужной вам толщины, понимая, что на тонкий лист весь декор придется клеить сверху, а если пласт потолще, то можно будет на нем какой-то рельеф проработать.

- У меня никаких специальных орудий труда нет, - продолжает Наталья, - но все инструменты из маникюрного набора подходят, хирургическим скальпелем пользуюсь. А листочки на шляпке гриба видите? Это я использовала молды - формочки для украшения тортов. Листом «теста» обертываю банку, прижимаю по всей поверхности. Смачивая пальцы, разглаживаю. Декоративные детали когда прикрепляю, тоже поверхность смачиваю. Кстати, лучше иметь эскиз будущего изделия - где что на нем будет расположено, какие травинки, козявки, колокольчики. Если все делаете по наитию, то поворачиваться надо быстро, формовочная масса склонна к подсыханию. Для окрашивания пользуюсь акриловыми красками. Достаточно минимального набора. Если надо получить оттенки, они хорошо смешиваются.

Еще могут понадобиться какие-то «инженерные» решения - как сделать шляпку гриба, чтобы она не была очень тяжелой и долго сохнущей. В ход пошла смятая кулинарная фольга в качестве каркаса. На крышку банки Наталья ее посадила на суперклей, присыпанный щепоткой соды. Вовек, говорит, не оторвешь.

Она давно увлечена хендмейдом, у нее умелые руки, множество навыков мелкого и немелкого ремонта, коллеги шутят: если вдруг на банкете кому-то понадобится маленькая отвертка, скорее всего, у Натальи найдется. Приступы, как сама говорит, баночной болезни, у нее дают симпатичные результаты. И планы есть - сделать из высокой тары маяк или мельницу, благо, ждет своего часа полуразобранный веер для мельничных крыльев...

Замечательные все-таки случаются с некоторыми из нас «болезни».