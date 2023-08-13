Блюдо хорватской, если шире, то балканской кухни. Рыбаки готовили, когда распродавали большую часть улова и на дне корзин оставалась пара рыбин, чуток креветок и мидий. Состав ингредиентов может очень вольно трансформироваться. В наших условиях неплохо получается из щуки, карпа.

В бродет можно разом положить рыбу нескольких видов /Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Блюдо очень подходит для лета, потому что в нем приветствуется свежая зелень, помидоры с грядки. Ну и рыба свежая, конечно. Белая. Ее надо предварительно замариновать с лимонным соком и чесноком. Снять мясо с костей, по крайней мере с хребта, порезать на куски. И полить маринадом. Хорваты ловят морскую рыбу, маринад убирает ее не всегда приятный запах, который проявляется при термической обработке.

Рыба маринуется часа два, за это время надо приготовить рыбный бульон и овощную заправку. Бульон делают обычно из рыбьей мелочи, но вполне нормально получается из хребтов и хвостов.

В сотейнике на растительном масле до прозрачности обжарить полукольца лука, положить к нему помидоры черри, нарезанные на половинки, через 3-4 минуты добавить томатную пасту для насыщенности, лавровый лист, сухое белое вино, щепотку черного перца. Как закипит все это, отправить в сотейник рыбу, залить бульоном. От его количества и будет зависеть, что вы хотите получить - суп или рагу.

Промаринованная рыба готовится быстро. Через пять минут кипения на среднем огне можно класть очищенные креветки и мидии. В наших условиях отлично подходит и готовый морской коктейль. Все вместе должно побулькать минут 6-7. Добавить зелени и подавать.