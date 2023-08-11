Юрист Евгений Тихонов предлагает чиновникам на себе испытать все «блага» Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Все чаще и чаще прорывается наружу народное недовольство работой чиновников и люди задаются вопросом, что надо сделать, чтобы наконец-то начальники стали думать и заботится о своем народе. В качестве ответа на этот вопрос я бы предложил замечательную книгу известного современного философа Нассима Талеба под названием «Рискуя собственной шкурой». Этот товарищ уже обо всем давно подумал и очень точно определил причину безответственности чиновников и политиков. Основная мысль книги заключается в том, что результат может быть лишь там, где начальники рискуют собственными интересами и «ставят на кон» свою собственную шкуру», - написал Тихонов на своей странице в социальной сети.

По его мнению, «там, где от их решений и действий зависит качество их собственной жизни, там будет результат, а там, где от их ошибок качество их жизни не меняется, а платит за них простой народ, там стабильного результата не будет никогда».

«Поэтому нам следует всех начальников: поселить в дома-человейники, которые они разрешают строить; заставить ездить на общественном транспорте, который они развивают; стоять в вечных пробках, в которых по их милости мы стоим каждый день; жить на пенсии, которые они назначили своим гражданам; судиться в тех судах, которые они реформируют; лечиться в больницах, которые они построили; учить детей в школах, которые они организовали; зимовать в домах с размороженным отоплением; лето проводить в домах без воды и электричества; и так далее, и тому подобное. Как только они на «собственной шкуре» прочувствуют все, что они творят с народом, так сразу же начнется реальное строительство Жаңа Қазақстан. Не зря же люди говорят, что шкура — самый лучший и разумный наставник мозга», - резюмировал Тихонов.

Источник фото: Facebook/@Евгений Тихонов