Сегодня в Костанае пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Тоболом» и клубом «Дерри Сити» из Северной Ирландии.

Пресс-атташе «Тобола» Каскырбай Койшиманов, Милич Чурчич и Багдат Каиров / Фото автора

Накануне на стадионе «Центральный» прошла предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера «Тобола» Милича ЧУРЧИЧА и защитника костанайского клуба и национальной сборной Казахстана Багдата КАИРОВА.

Говоря о предстоящем матче, наставник «Тобола» отметил, что соперник играет в агрессивный футбол:

- У «Дерри Сити» очень хорошая дисциплина, есть много опытных футболистов и молодых игроков. Мы работали, анализировали и уже два дня максимально фокусируемся на этой команде. Постараемся играть в хороший футбол. Нам нужно играть в наш футбол, а не играть в английский футбол с длинными передачами. Конечно, и мы должны играть агрессивно, как всегда, с высоким прессингом. Я уверен, что мои футболисты готовы показать хорошую игру. Наш соперник играет в английский агрессивный футбол, играет длинными передачами, хорошо играет на подборе, на стандартах. Мы над этим работали. У нас достаточно высокие центральные защитники, я думаю, если они будут вовремя реагировать на действия высокорослых игроков североирландской команды, то не будет никаких проблем. Я доверяю каждому футболисту, которые у меня есть. Я сказал уже, что мы должны играть в наш футбол, чтобы не попасть в такую ситуацию, как против «Кайсара». Но тогда поле было такое, что надо было играть в длинные передачи. Надеюсь, что завтра будет хорошая погода, и мы покажем все лучшее. У нас секрета нет - есть команда. Мы будем работать, как команда, и я уверен, что «Тобол» проявит свой характер.

Серж Дебле готов к матчу с «Дерри Сити» / Фото vk.com/fctobol

Говоря о травме ивуарийца Сержа Дебле, полученной им в матче чемпионата Казахстана с «Кайсаром», Чурчич отметил хорошую работу медперсонала клуба:

- Дебле уже работал с командой. Он чувствовал боль, но медперсонал хорошо работает, да и он сам профессионал, у него есть огромное желание сыграть, и он будет с нами. Надеемся, что он с первых минут будет на поле.

Багдат Каиров сказал, что команда сделает все, чтобы пройти еще дальше в еврокубке:

- Для нас это очень важная игра, ждем поддержки наших болельщиков, это очень важно для нас. Мы прошли два раунда и будем стараться пройти дальше. Как наш главный тренер сказал, мы готовимся на очень важную игру. В матче с «Базелем» после моего фола был назначен пенальти в наши ворота. Я пересмотрел этот момент после матча. С этим уже ничего не сделаешь. Самое главное, это нужно сделать правильные выводы, чтобы больше не совершать таких ошибок. Что касается агрессивного футбола, то не соглашусь, что «Тобол» еще не играл в таких матчах. Сами знаете, что и до этого были хорошие игры у нас. Помните наши игры с «Хайдуком», «Зриньски». Были и другие хорошие игры. На таком уровне не бывает плохих команд. В нашей команде хватает хороших игроков, у нас не 11 футболистов, а 25. Каждый игрок готов завтра выложиться на поле. Судя по последним результатам у нас, можно сказать, идет футбольный бум, и «Тобол» тоже не отстает, и мы тоже пытаемся внести свой вклад в эти результаты. Поэтому сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд и порадовать наших болельщиков. Мы шаг за шагом идем к этой цели.

В этот же вечер должна была состояться и пресс-конференция главного тренера «Дерри Сити» Руайдри ХИГГИНСА, но он отказался от встречи с журналистами, зная, что за это могут последовать штрафные санкции УЕФА, как это случилось с отказавшимся прийти на послематчевую пресс-конференцию наставником «Базеля» Тимо Шульцем. Журналисты по этому поводу пошутили, что отказ от встречи с ними - плохая примета для соперника.

Однако перед вылетом в Костанай североирландский специалист высказался о предстоящем матче с «Тоболом» в интервью BBC Radio Foyle:

- У нас был напряженный первый раунд и очень напряженный второй раунд. Я знаю, что «Тобол» является фаворитом, но я думаю, что мы можем преподнести сюрприз. Я действительно так думаю. Я верю в игроков, в то, что они собой представляют. Нет никаких причин, по которым мы не могли бы быть амбициозными и попытаться пробиться в следующий раунд. Мы прошли «КуПС» - действительно сильный клуб с отличной европейской репутацией. Думаю, мы заслуженно прошли дальше. «Тобол» - тоже хорошая команда, но нет ничего невозможного в том, чтобы быть амбициозными и постараться пробиться в плей-офф. Таковы наши амбиции. Игроки находятся в прекрасном расположении духа. К тому же, мы чувствуем мощную поддержку болельщиков, поэтому я не вижу никаких причин не пройти эту квалификацию.

Сегодняшний соперник «Тобола» клуб «Дерри Сити», основанный в 1928 году, хотя и представляет город Дерри из Северной Ирландии, но с 1985 года выступает в чемпионате Ирландии. Произошло это спустя 13 лет после выхода клуба из состава футбольной лиги Северной Ирландии, в которой он один раз становился чемпионом и трижды завоевывал Кубок Северной Ирландии. Также «Дерри Сити» семь раз становился серебряным призером чемпионата Северной Ирландии и трижды выигрывал бронзовые медали.

В сезоне-1988/1989 на второй год после выхода в высший дивизион чемпионата Ирландии по футболу - Премьер-дивизион лиги Ирландии «Дерри Сити» выиграл чемпионат этой страны. Кроме этого клуб одержал победы в национальном кубке и в Кубке ирландской Лиги и стал первой в истории ирландского футбола командой, выигравшей все три ирландских футбольных турнира за один сезон.

Во второй раз чемпионом Ирландии «Дерри Сити» стал в 1997 году. На счету клуба также шесть вторых мест (1989/90, 1991/92, 1994/95, 2005, 2006, 2022) и три третьих (2008, 2011, 2016) в чемпионатах Ирландии, шесть побед в Кубках Ирландии (1988/89, 1994/95, 2002, 2006, 2012, 2022) и рекордное количество побед в Кубке ирландской Лиги - 11.

В чемпионате Ирландии 2023 года «Дерри сити» занимает после 25 игр четвертое место, набрав 43 очка с разницей мячей 33-19.

Выступление в Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 для «Дерри Сити» стало уже 19-м участием в еврокубках. В прошлом сезоне североирландский клуб дважды проиграл в первом квалификационном раунде Лиги конференций латвийской «Риге» с одинаковым счетом 0:2. В этом сезоне в первых двух раундах «Дерри Сити» прошел клуб из Фарерских островов «Торсхавн» (0:0 - в гостях и 1:0 - дома) и финский клуб КуПС (2:1 - дома и 3:3 - в гостях).

Матч «Тобол» - «Дерри сити» начнется в 20:00, а его прямая трансляция состоится на телеканале «Qazsport» и в нашем аккаунте Instagram.