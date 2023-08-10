Антикоррупционная служба по Костанайской области зарегистрировала уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщил правозащитник Николай ГИНЬЯТОВ на странице своего общественного объединения в «Одноклассниках». По его данным, по делу проходят бывший руководитель управления физической культуры и спорта Азамат Бегалин и другие лица, а суд санкционировал выемку документов в футбольном клубе «Тобол» и профессиональном клубе «Аят».

В 2020 году «Тобол» не мог проводить массовые мероприятия и играл при пустых трибунах /Фото vk.com/fctobol

Уголовное дело следователь по особо важным делам департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области зарегистрировал 12 июля 2023 года. Расследование идет по ч. 4 п.3 ст. 361 УК РК («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до 7 лет.

Согласно постановлениям о производстве выемки от 19 и 21 июля за подписью руководителя следственно-оперативной группы Р. Жанбатырова, нарушения выявил государственный аудит в сентябре 2022 года.

- Постановлением главного государственного санитарного врача Костанайской области от 29 марта и 11 апреля 2020 года запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, - говорится в постановлении. - Разрешен учебно-тренировочный процесс в спортивных школах и клубах. В нарушение указанных документов с апреля по май 2020 года руководитель управления физической культуры и спорта Азамат Бегалин и подчиненные работники необоснованно произвели оплату из средств госбюджета по актам оказания услуг ТОО «Футбольный клуб «Тобол» и ТОО «ПК «Аят» за фактически не оказанные услуги по проведению спортивных мероприятий на общую сумму 624 683 000 тенге, что является тяжкими последствиями.

Из необоснованно израсходованных бюджетных средств 528,5 млн достались ФК «Тобол», остальные 106 млн ушли в ПК «Аят». Госаудит отметил, что в актах выполненных работ нет подтверждения первичными документами о затратах клубов.

Руководитель следственно-оперативной группы отмечает, что у него возникла необходимость провести в «Тоболе» и «Аяте» выемку всех документов о приходе и расходе денежных средств от управления спорта. Среди документов - договоры о госзакупках, акты сверки, первичные документы о расходах.

В постановлении не уточняется, какие конкретно мероприятия проводили клубы в период карантина. Следственный суд санкционировал постановление Жанбатырова.

Напомним, в 2020 году ФК «Тобол» стал серебряным призером чемпионата Казахстана. Все игры тогда проходили с пустыми трибунами из-за карантина. Вместо зрителей устанавливали картонных болельщиков и разворачивали плакаты с благодарностью медикам.

Комментарий ПК «Аят» получить не удалось - пресс-секретарь клуба сообщил, что он отвечает только на вопросы, связанные со спортом. И предложил обратиться к руководству ПК, но номер телефона не назвал.

Директор ФК «Тобол» Андрей КАНЧЕЛЬСКИС так ответил «НГ» на вопросы о расследовании:

- Я не владею информацией по данному поводу, поэтому ничего сказать не могу.