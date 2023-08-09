Во дворе между домами №№ 108, 108/1, 106 по ул. Маяковского и № 10 по ул. Чкалова упали ворота на футбольной площадке. К счастью, детей рядом не было.

9 августа в 16.00 корреспондент «НГ» увидел, что ворота подняли и верхние упоры воткнули в сетку /Фото Андрея СКИБЫ

Об этом «НГ» вечером 8 августа сообщили жильцы дома, которые прислали видео с лежащими на земле воротами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета видео (@ng.kz_video)

В такой же ситуации в Астане погиб ребенок - на территории одной из школ на мальчика упали футбольные ворота. Министр просвещения РК поручил проверить спортивные площадки во всех школах страны. Как оказалось, на дворовых площадках - не безопаснее.

- Вообще КСП должен эту работу делать, - ответил 9 августа руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ на вопрос «НГ» о том, кто устранит последствия ЧП. - Раньше там был ПКСК, теперь ОСИ не могут определиться, чья площадка. Меморандум на обслуживание футбольного поля мы заключали именно с ПКСК. Устранила дефект подрядная организация

В iKomek поступила жалоба костанайцев, отдел ЖКХ дал задание ТОО «Конгломерат.KZ» прикрепить ворота. В 16 часов корреспондент «НГ» увидел, что ворота подняли и верхние упоры от них воткнули в железную сетку. На другой стороне поля несколько детей играли в футбол. К опасному месту не подходят.

- Я попросила, чтобы дети подняли ворота. А если они упадут на ребенка?! - прокомментировала «НГ» автор видео Ульяна. - Когда погода плохая, там еще мало детей играет, а когда солнце на улице, то детей очень много и все они разного возраста.

Вечером 9 августа директор ТОО «Конгломерат.KZ» Роман КАНАВА прислал «НГ» фото, на котором рабочие приваривают ворота на поле.

На вопрос, когда именно выполнили задание, не ответил.

- При чем здесь мы, если на то пошло?! - возмутился Канава. - У меня даже в тендере нет обслуживания детских площадок, сварочных работ и прочего.