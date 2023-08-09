Казахстанцы испытывают проблемы с доступом к сервисам "Яндекс", у пользователей сети оказались недоступны поисковик и электронная почта, передает Tengrinews.kz.

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По данным портала DownRadar, о трудностях сообщили жители Астаны, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Тараза, Уральска, Шымкента и Экибастуза.

Также сообщается, что сервисы оказались недоступны у жителей некоторых городов России и Беларуси, в частности Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Источник таблицы downradar.ru

Руководитель одного из крупнейших хостинг-провайдеров Казахстана и регистратор доменов .kz. Денис Сухачев сообщил, что домен yandex.kz был отключен.

"В Казахстане отключили домен yandex.kz за нарушение правил по размещению в Казахстане. Уже не работает или в течение суток (как протухнет кеш) перестанет работать yandex.kz, не будет открываться по этому домену", - сообщил он в Facebook.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности пояснили возникшую у казахстанцев проблему с доступом к сервисам "Яндекс".

Как уточнили в ведомстве, на сегодня казахстанцы имеют право самостоятельно использовать зарубежные сервисы по своему волеизъявлению.

Вместе с тем, как уточняется, согласно статье 8 закона "Об оперативно-разыскной деятельности", органы, уполномоченные осуществлять оперативно-разыскную деятельность, "имеют право получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-разыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением установленных законодательными актами Казахстана требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну".

Подобные требования имеются во всех странах, в том числе в Российской Федерации, отметили в Минцифры.

"По данным информационных служб, казахстанская компания "Яндекс.Такси" отрицает информацию о доступе российских спецслужб к данным своих пользователей. В компании отмечают, что законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. Данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь, как пояснили в Минцифры, ведомством направлен запрос в ООО "Яндекс" о предоставлении развернутой информации по указанным вопросам с предоставлением информации о местоположениях центров обработки данных, принимаемых мерах защиты персональных данных граждан Казахстана и способе взаимодействия с правоохранительными и специальными органами.

"С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана в соответствии с подпунктом 6 пункта 16 Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета, утвержденных приказом министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана от 13 марта 2018 года № 38/НҚ", - резюмировали в министерстве.

Позднее домен Yandex.kz снова заработал в Казахстане. В компании отметили, что продолжают вести диалог с министерством, чтобы решить вопрос в рамках законодательства РК.