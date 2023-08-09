Казахстанцам предлагают задорого купить бронированный автомобиль первого Президента Казахстана, передает Press.kz.

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Автовладельцам предлагают купить Mercedes 600 SEL (Sonderschutz) GUARD B7, который, по словам автора объявления, принадлежал Нурсултану Назарбаеву. Главное, что отличает этот автомобиль, это усиленная броня.

"Его кузов не усилен бронелистами, как у броневиков, изготовленных сторонними фирмами - в его основе лежит фабричная бронекапсула", - говорится в тексте объявления.

В качестве примера, свидетельствующего о высоком качестве бронекапсулы, приводится случай с экс-президентом Грузии Эдуардом Шеварнадзе, который передвигался на аналогичном Мерседесе S600 Guard, когда его в 1998 году обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Но президент не пострадал. Такая же машина была у Путина. Ее продали за 1,3 млн евро частному лицу", - делится подробностями истории машины класса бронирования B7 автор эксклюзивного предложения.

Технические характеристики и правда впечатляют: автомобиль выдерживает обстрел в упор из автомата Калашникова и снайперских винтовок, надежно защищен от подрыва взрывного устройства эквивалентом до 4 кг тротила непосредственно под днищем, встроенная система пожаротушения, защита от прострела бензобака, специальная конструкция, благодаря которой отверстия от пуль затягиваются сами собой, специальные покрышки ContInental CTS 265-40 R500, позволяющие уйти от погони, даже если шины прострелены.

"Настоящий антиквариат и целая история нашей страны! 01 KZ", — пишет собственник уникального автомобиля, кстати, физическое лицо, резюмируя, что "сколько бы ни стоила такая машина, жизнь все равно дороже".

И просит за нее 222 млн тенге, но обещает подвинуться в цене в случае с реальным покупателем.