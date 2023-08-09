Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, несчастные случае произошли возле п. Кунай, в районе Б. Майлина и в Костанае, на базе отдыха "Мохито".

Фото предоставлено ДЧС



Вечером 6 августа во время купания на р. Тобол в необорудованном месте вблизи п. Кунай утонул гражданин 1975 г. р, находившийся в алкогольном опъянении.

В тот же день, примерно в 22:30, на озере Кендерли в районе Б. Майлина, по словам очевидцев, опрокинулась лодка рыбака, утонул пенсионер, житель с. Юбилейное. У него не было спасательного жилета.

Фото предоставлено ДЧС

Сейчас тело мужсчины ищут. Специалисты оперативно-спасательного отряда ДЧС обследовали 12 км береговой зоны по воде и 2 500 кв. м дна озера. Точное место гибели рыбака неизвестно, что существенно затрудняет поисково-спасательные работы. Примерная площадь водоема -28 кв. км. Нулевая видимость в мутной воде и илистое дно влияют на скорость передвижения водолазов. На месте работает группа спасателей в составе 6 человек, 1 ед. техники КамАЗ, 1 плавсредство.

7 августа, в 17:55, на базе отдыха «Мохито» в Костанае компания каталась на катамаране по Тоболу. Заплыли за ограничительные буйки в 40 м от берега, катамаран перевернулся, вся компания оказалась в воде. Когда отдыхающие выплыли на берег, одного из них не досчитались. Мужчина 1971 г. р. ударился головой об катамаран и утонул.