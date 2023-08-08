Такое поручение на аппаратном совещании 7 августа дал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он отметил, что парки и места отдыха "не совсем адаптированы для людей с ограниченными возможностями".

Табличка с шрифтом Брайля возле памятника Пушкину

- Ко мне на улице обращались слабовидящие, которые просили создать условия в парке Победы, чтобы они могли гулять там, получать информацию о памятниках, - сказал аким. - Что-то принято по этому поводу, деньги заложили? Чтобы реально исправить ситуацию, надо реально заложить в бюджете средства. Необходимо рабочей группе объехать парки, скверы и определить, что именно необходимо сделать, сколько и где нужно установить те же таблички с шрифтом Брайля. Надо пригласить людей из общества слепых, они точно знают, что нужно.

Марат Жундубаев отдельно остановился на парке по ул. Гашека, где инвалиду "невозможно спуститься" и из-за крутого спуска "даже здоровым людям спускаться проблематично". Аким считает, что и эту проблему можно решить, только нужно заложить в бюджет финансы.

- То же самое - по автобусам, - добавил глава города. - В конце сентября у нас появятся новые. Они - да, рассчитаны под нужды людей с ограниченными возможностями.

На том же совещании внештатный советник акима Костаная Никита ЖУРАВЛЕВ на собственном опыте сравнил условия для колясочников в Астане и Костанае.

- В Костанае, скажем так, мне гораздо комфортнее передвигаться, чем по столице, - отметил Журавлев. - Спусков на бордюрах там еще меньше, чем у нас. В основном колясочники передвигаются в Астане по велодорожкам. Зато в столице хорошо налажена работа городских автобусов, я часто ими пользовался. Там водители обучены - знают, как правильно подъехать к остановке, как опустить пандус, за что брать коляску. Было бы хорошо, если бы в Костанае тоже так было.

Марат Жундубаев пообещал учесть эти наблюдения. И в который уже раз сказал. что для водителей могут организовать специальные тренинги.

На совещании обсуждали доступность для инвалидов костанайской инфраструктуры.

- План по адаптации в 2022 году составил 26 объектов, из них полностью адаптированы 3 объекта, остальные - лишь частично, - сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. - Зачастую заключения, которые отправляют в департамент Комитета труда, не признаются адаптированными. Основные причины, почему объекты остаются недоступными для инвалидов, это ширина дверных проемов внутри помещения, отсутствие доступа на верхние этажи. В старых зданиях отсутствует лифт, из-за чего обеспечить доступ технически невозможно.

На 2023 год запланировали адаптировать 26 объектов инфраструктуры. Пока работы выполнены только на 11-ти. Остальные обещают завершить до конца года. Всего же в 5-летнем плане указаны под адаптацию 130 городских объектов.