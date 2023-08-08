Обновились данные по среднемесячной зарплате в Казахстане, передает Tengri Life со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Среднеарифметическое значение номинальной зарплаты в этот период - 365 502 тенге.

Медианное значение зарплаты в стране во втором квартале 2023 года составило 240 779 тенге.

"Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 17,1 процента (без учета инфляции. - Прим.), в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличение на 1,2 процента", - отметили в Бюро нацстатистики.

Примечание

Медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.

Среднеарифметическая зарплата - это когда мы складываем все заработные платы и делим на количество наблюдаемых людей.

По сравнению со вторым кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в следующих отраслях:

информации и связи – 36 процентов;

транспорта и складирования – 24,6 процента;

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 23,7 процента;

оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов - 21,8 процента;

в образовании рост средней зарплаты - 10,2 процента;

в здравоохранении и соцобслуживании – 15,6 процента".

Однако в некоторых сферах наблюдается снижение уровня зарплаты.

"В реальном выражении к соответствующему кварталу прошлого года заработная плата снизилась в отраслях строительства – на 3,5 процента, предоставления услуг по проживанию и питанию – на 2,6 процента, образования – на 4,8 процента, а также здравоохранения и социального обслуживания – на 0,1 процента", - сообщили в Бюро нацстатистики.

Информация по среднемесячной зарплате формируется на основе отчетных данных предприятий и организаций на квартальной основе.

Публикуемая бюро информация о средней заработной плате отражает среднюю величину размера начисленной заработной платы одного работника, то есть с учетом всех доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений.

Размер зарплаты рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.