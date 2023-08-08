Определена средняя зарплата в Казахстане
Tengri Life
Обновились данные по среднемесячной зарплате в Казахстане, передает Tengri Life со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
Среднеарифметическое значение номинальной зарплаты в этот период - 365 502 тенге.
Медианное значение зарплаты в стране во втором квартале 2023 года составило 240 779 тенге.
"Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 17,1 процента (без учета инфляции. - Прим.), в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличение на 1,2 процента", - отметили в Бюро нацстатистики.
Примечание
Медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.
Среднеарифметическая зарплата - это когда мы складываем все заработные платы и делим на количество наблюдаемых людей.
По сравнению со вторым кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в следующих отраслях:
- информации и связи – 36 процентов;
- транспорта и складирования – 24,6 процента;
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 23,7 процента;
- оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов - 21,8 процента;
- в образовании рост средней зарплаты - 10,2 процента;
- в здравоохранении и соцобслуживании – 15,6 процента".
Однако в некоторых сферах наблюдается снижение уровня зарплаты.
"В реальном выражении к соответствующему кварталу прошлого года заработная плата снизилась в отраслях строительства – на 3,5 процента, предоставления услуг по проживанию и питанию – на 2,6 процента, образования – на 4,8 процента, а также здравоохранения и социального обслуживания – на 0,1 процента", - сообщили в Бюро нацстатистики.
Информация по среднемесячной зарплате формируется на основе отчетных данных предприятий и организаций на квартальной основе.
Публикуемая бюро информация о средней заработной плате отражает среднюю величину размера начисленной заработной платы одного работника, то есть с учетом всех доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений.
Размер зарплаты рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.