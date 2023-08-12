Жилой массив Тепличный комбинат расположен на выезде из Костаная на Введенскую трассу. Местные жители перечисляют проблемы этого района и заявляют: акимат либо не реагирует на них, либо от его реакции лучше не становится.

Татьяна Кистанова с дочерью, Асем Гончаренко и Нина Юркова

- В сентябре прошлого года мы обращались в отдел ЖКХ с письменным заявлением, в котором просили спилить, кронировать деревья, - рассказывает "НГ" Татьяна КИСТАНОВА. - Тогда нам сказали: "Нужно подождать, когда спадёт листва". В октябре приехали и кронировали всего несколько деревьев. У работников, проводивших обрезку, я спросила: "А как же другие?". Мне сказали: "Как дадут нам задание все обрезать, тогда и сделаем".

Деревья разрослись и при сильном ветре обламываются ветви

Весной 2023 года Кистанова вновь позвонила в отдел ЖКХ.

- Мужчина грубо мне ответил "Сами нанимайте людей, пусть вам и спиливают. И сами вывозите", - вспоминает Татьяна. - Я не знаю, кто это был. Но то, что отдел ЖКХ не хочет проводить обрезку тополей у нас, это понятно. Когда тополя начали давать пух, у нас трижды был пожар, один раз огонь перекинулся на подъезд дома. Сейчас жители его уже привели в порядок, но, как напоминание, стоит полностью обгоревшее дерево. Во время сильного ветра вобще страшно проходить рядом с деревьями, постоянно обламываются ветви.

Еще две таких же хронических проблемы: отсутствие освещения и ямы на внутриквартальных дорогах.

- Даже таксисты порой не могут найти адрес, а некоторые и вовсе не хотят ехать, - возмущается Нина ЮРКОВА. - Гворят, что у нас тут тьма кромешная. Нам хотя бы немного освещения, тем более. что столбы есть.

Жительница дома № 8 Самал ДУКЕЕВА показывает, в каком состоянии находится канализационный колодец - рядом с крышкой яма, которую прикрывают, чем придётся.

- Каждую неделю мы вызываем бригаду, чтобы прочистили канализацию, платим по 15-16 тысяч тенге с подъезда, - поясняет она. - Трубы старые. Корни деревьев постоянно достают во время прочистки. За канализацию мы платим, должников в нашем подъезде нет, и посмотрите, в каком все состоянии!.

На весь Тепличный комбинат всего 2 контейнера для крупногабаритного мусора. По словам жителей, этого недостаточно.

Зато детскую площадку сделали. Правда, такую, что страшно смотреть.

Установили осенью 2022 года, но вскоре ее покрытие начало рассыпаться. Как и кто принимал такую работу для детей у подрядчика?

Детская площадка - покрытие рассыпалось вскоре после установки

Дочь Татьяны, как и другие дети, использует покрытие вместо песка

Жители Теплмчного комбината продолжают обращаться во все инстанции, чтобы их услышали и увидели проблемы, в решении которых они так нуждаются: деревья, уличное освещение, дороги, мусорные контейнеры, канализация и, конечно же, детская площадка, как насмешка над людьми.