С 8 августа казахстанцам станет сложнее сдавать экзамены на права. Министр внутренних дел внёс изменения в Правила подготовки водителей механических транспортных средств и Правила приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Informburo.kz - о том, как теперь кандидаты в водители будут сдавать теоретический и практический экзамены и почему автошколы против таких нововведений.

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Что нового появилось в правилах

Как и раньше, перед экзаменом кандидат должен будет пройти идентификацию личности путём биометрической сверки данных лица. Однако теперь если человек не сможет подтвердить свою личность, то на месте сразу же составляется акт, и будущему водителю отказывают в прохождении теоретического или практического экзамена в течение следующих шести месяцев. Раньше тест просто аннулировался, и человек мог прийти на пересдачу уже на следующий день.



Если кандидат в первый раз не смог сдать теоретический или практический экзамен, то пересдать его он сможет на следующий день. После второй неудачной попытки пересдача будет возможна только через месяц. А если не удалось сдать практический экзамен в третий раз, то результаты теоретического теста будут аннулированы. Сдать снова теорию человек сможет только через два месяца. Раньше, если вы отучились в автошколе, вы могли в течение двух лет сдавать экзамены сколько пожелаете через каждые семь дней.

Для тех, кто прошёл самоподготовку, действуют те же правила. Единственное, кандидатов после трёх отрицательных попыток теоретического или практического экзамена отправляют в автошколы. Пока они не получат свидетельство об окончании курса, до экзаменов обучающихся не допустят. Раньше было по-другому: после трёх отрицательных оценок кандидаты-самоучки допускались до экзаменов через шесть месяцев без обязательного прохождения курсов.

Во время теоретического экзамена нельзя будет разговаривать, обмениваться материалами, использовать информацию на бумажных или электронных носителях, покидать зал и заносить в него мобильные телефоны. Если человек попадётся на этих нарушениях, то экзамен сразу же прекращается, и его допускают к повторной сдаче только через три месяца. Раньше можно было не дожидаться истечения этого срока.

Также теперь данные с систем видеонаблюдения будут передаваться в ситуационный центр, общий зал ожидания филиала спецЦОНа, где проходит экзамен, и профессиональным объединениям (автошколам) по их запросу. Раньше это было невозможно.

Если перед экзаменом человеку вдруг стало плохо, то теперь он должен сообщить об этом оператору (Правительство для граждан – спецЦОНы), и дату его экзамена перенесут либо на другое время этого дня, либо на другой день. Раньше можно было просто забрать документы и сдать экзамен в другое время.

Как будут сдавать практический экзамен

Теперь сдавать практический экзамен кандидат в водители сможет на машине своей учебной организации с инструктором. В таком случае оценивать его будет специально созданная комиссия. Раньше же сдавать экзамен можно было только на оборудованных машинах спецЦона.



Сейчас, если человек сдаёт экзамен на категории "А" и "А1" (мототранспорт), он выполняет 10 упражнений. До этого на категорию "А" надо было сдавать девять упражнений, а на "А1" – пять.

Это упражнения "Старт", "Габаритный коридор", "Проезд регулируемого перекрёстка", "Проезд нерегулируемого железнодорожного переезда", "Габаритный полукруг", "Крутой подъём и спуск", "Габаритная восьмёрка", "Проезд пешеходного перехода после регулируемого перекрёстка", "Колейная доска" и "Финиш".

Что изменилось:

- Убрали упражнения "Разгон – торможение", "Змейка" и "Движение с малой скоростью".

- Добавили упражнения "Проезд регулируемого перекрёстка" (поворот на сигнале светофора за 20 секунд), "Проезд нерегулируемого железнодорожного переезда" (остановка на линии "Стоп" на три секунды), "Крутой спуск и подъём" (остановка и фиксация автомобиля на участке подъёма и спуска) и "Проезд пешеходного перехода после регулируемого перекрёстка" (въезд и выезд с перекрёстка).

На категории "В", "В1", "С", "С1", "D", "D1" теперь выполняются 10 упражнений вместо 12. Это "Старт", "Крутой подъём и спуск", "Проезд пешеходного перехода в зоне регулируемого перекрёстка", "Повороты на нерегулируемом перекрёстке", "Разворот и парковка", "Параллельная парковка задним ходом", "Проезд регулируемого перекрёстка", "Проезд нерегулируемого железнодорожного переезда", "Аварийная остановка" и "Финиш".

Что изменилось: убрали два упражнения – "Змейка" и "Полосу разгона" (увеличение и снижение скорости на участке).



На категории "BE", "CE", "С1Е", "DE", "D1E" осталось всё прежним, единственное новшество – убрали упражнение "Прямолинейное движение в габаритном коридоре передним ходом".



Если человек получил права за рубежом, теперь он может обменять их на водительское удостоверение Казахстана, но после сдачи теоретического теста. Раньше обмен проходил сразу и автоматически, ничего подтверждать не надо было.

Для автошкол было введено обязательное ведение учёта учебных организаций, учебных групп и выданных ими свидетельств об окончании курсов в информационной системе "Автошкола".

В МВД ответили Informburo.kz, что данные изменения "направлены в первую очередь на повышение уровня знаний и навыков безопасного вождения, качества обучения, возможности выбора времени и места сдачи экзаменов в электронном виде, открытости процессов. Внесённые изменения в том числе направлены на снижение коррупционных рисков".

Как отнеслись к новым правилам автошколы

Председатель Республиканского консорциума профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств Мария Мусина считает, что новые правила нисколько не снижают коррупционные риски, а наоборот, подталкивают к "покупке" водительских удостоверений.



"Правила сдачи экзаменов ужесточились. Во-первых, теперь сдать экзамен в третий раз человек сможет только через месяц. Эта норма несёт в себе прежде всего большой коррупционный риск. Ограничивая кандидата количеством попыток и увеличением срока до повторной сдачи экзамена, уполномоченный орган подталкивает кандидатов к поиску путей быстрого решения этого вопроса любым способом. В спецЦонах – огромные очереди, зачастую они вообще не принимают экзамены месяцами из-за неисправного автотранспорта, не работающей базы, в то время как некоторые кандидаты приезжают на экзамен за сотни километров из районов. Да теперь ещё и при трёх отрицательных результатах практического экзамена теоретический экзамен аннулируется. Просто психологически человек уже сразу настроен решать вопрос быстрого получения водительского удостоверения. И ни для кого не секрет, как покупают экзамены", – сказала Мария Мусина.

По словам Марии, проект приказа был размещён на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Все свои возражения консорциум высказал на портале, но никакое из них не было взято во внимание. Вот за что выступали автошколы:

Экзаменатор должен иметь водительское удостоверение (минимум с категориями B, C, D).

Если будет установлен факт получения водительского удостоверения незаконным способом, то оно должно автоматически считаться недействительным.

Если кандидат получает водительское удостоверение по нескольким категориям, то ему не следует сдавать экзамен по каждой отдельно, как сейчас, а по высшей категории, так как высшая категория поглощает низшую.

Автошколы просят, чтобы, если кандидат не прошёл биометрическую идентификацию, он смог подать письменный запрос на установление личности.

Убрать пункт про то, что кандидат должен сдавать экзамен в тот же день, если его самочувствие неудовлетворительное, так как, по мнению представителей автошкол, плохо себя чувствующий должен находиться дома.

"Процесс приёма теоретического экзамена должен быть открытым, прозрачным с возможностью контроля в любое время уполномоченным органом, членами профессиональных или общественных объединений, а также всеми присутствующими гражданами. Не секрет, что в последнее время с передачей приёма теоретического экзамена в частные ТОО участились случаи "продажи" экзамена. Не помогает и внедрённая биометрия, поскольку техническое оснащение остаётся за ТОО и обходить свою технику они сами умеют", – отметили в консорциуме.



Что ещё больше волнует автошколы, так это то, что с 2016 года в Казахстане была принята норма, которая позволяет казахстанцам самостоятельно готовиться к экзаменам на категории A и B. Такая норма ранее практиковалась в России, но вскоре была отменена, так как показала свою неэффективность. С самого начала консорциум выступает за отмену самоподготовки, но в новых правилах она осталась.

"Проблема самоподготовки породила кандидатов, которые сдают на права, просто выучив ответы и освоив маршрут автодрома. Но это ни в коем случае не заменит им опыт управления автомобилем в реальных дорожных условиях и знания, которые дают живые инструкторы и преподаватели. В итоге получается, что учащиеся, не в полной мере освоив знания, выезжают на дороги", – заметили в консорциуме.

В автошколах подчёркивают, что они хотят быть услышанными и обеспокоены ужасающей статистикой гибели людей в ДТП. Организации вносят свои предложения, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Консорциум уже обращался с письмом к президенту со своими предложениями. Теперь школам обещают встречу с главой государства, на которую они очень надеются.