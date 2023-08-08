8 августа 2023, 10:33

Интересно, прокуратура, КНБ, антикор (не защита от ржавчины) возьмутся уже за сотрудников акимата что города, что области?

Ну отдали же умные люди под частный сектор всё, что находится за железной дорогой, даже название дали Костанай-2, ну кто такой сообразительный решил построить там новые микрорайоны?

Только те, кто родился не в Кустанае, не знают, что возле аэропорта и дизельного завода - высокие грунтовые воды. Поэтому там не стали строить многоквартирные дома. А построили 7, 8, 9 микрорайоны, при этом сделав обводной канал.

Теперь в аэропорту сгнили новые трубы, другие периодически требуют парома, при этом на существующем проезде под ЖД-путями на ПЧСТР не могут откачать даже лужу. Теперь будут строить два моста через жд-пути.

И ведь ни у кого даже мысли не возникло, чтобы расширить Гагарина под мостом и тот же проезд на ПЧСТР.