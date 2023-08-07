Почему я против перевода времени
сайлау курманов
Сегодня, встречаю супругу с поезда #57, согласно информации по приложению каспи- травел, откуда брали билеты поезд должен прибыть 9-34, мчусь на вокзал в указанное время, а поезда нет. Смотрю расписание, а там черным по белому указали 10-34.
Вокзал заполняют пассажиры желающие уехать в указанное время согласно их билету, но поезда нет. Видимо опаздывает, подумали многие не смотревшие расписание на вестибюле зала ожидания.
Тут я обращаюсь в справочную, но там на голубом глазу , не моргнув и глазом , приятная девушка поведала, что по каспи приложению указывают актюбинское время, хотя фактически поезд прибывает по времени Астаны...
Толпа народу , и я в том числе прибыв на вокзал на час раньше по времени Актобе, должны сидеть в напрасном ожидании и тратить ценное время за зря, ну я такого никак не ожидал
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