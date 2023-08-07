7 августа 2023, 21:06

Сегодня, встречаю супругу с поезда #57, согласно информации по приложению каспи- травел, откуда брали билеты поезд должен прибыть 9-34, мчусь на вокзал в указанное время, а поезда нет. Смотрю расписание, а там черным по белому указали 10-34.

Вокзал заполняют пассажиры желающие уехать в указанное время согласно их билету, но поезда нет. Видимо опаздывает, подумали многие не смотревшие расписание на вестибюле зала ожидания.

Тут я обращаюсь в справочную, но там на голубом глазу , не моргнув и глазом , приятная девушка поведала, что по каспи приложению указывают актюбинское время, хотя фактически поезд прибывает по времени Астаны...

Толпа народу , и я в том числе прибыв на вокзал на час раньше по времени Актобе, должны сидеть в напрасном ожидании и тратить ценное время за зря, ну я такого никак не ожидал