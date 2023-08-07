По прогнозам синоптиков, во вторник, 8 августа, ночью на северо-западе, а днём на большей части территории области пройдут дожди с грозами, особенно сильные - на северо-западе. Ночью и утром на северо-западе туман. Днём на севере, западе и юге возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В среду, 9 августа, на востоке и юге дожди, сопровождаемые грозами, особенно сильные на юге. Кроме того, на востоке и юге ожидаются шквал и град.

В Костанае во вторник - переменная облачность, утром и днем грозовые дожди, ночью и утром - туман. В среду вновь дождь, гроза.

- В ночь на вторник по области прогнозируем 15-20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём температура по области - 25-30, на юге 33 градуса. В Костанае ночью 16-18, днём воздух прогреется до 25-27°С. В среду на территории области ночью будет 11-16°С, на юге 19°С, а днем столбики термометров поднимутся до 22-27°С, на юге до 30°С. В Костанае в среду ночью термометры покажут 14-16°С, днём - 25-27°С.

Ветер в ближайшие двое суток будет переменным - северным-северо-восточным. Скорость его составит во вторник 7-12 м/с, в среду - 9-14 м/с. При грозе ожидаются усиления до 15-20 м/с.