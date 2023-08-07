Народные новости

Кто прихватизировал Каменное озеро?

Odin_iz_Teh

7 августа 2023, 16:45

В группах Ватсапп гуляет такая рассылка. Интересно вот на сколько это правда, и насколько это законно?

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