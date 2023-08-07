В минувшие выходные состоялись игры 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

С мячом новичок «Тобола» Игор Иванович / Фото /vk.com/fctobol

Этот тур прошел в честь Сергея Анатольевича Тимофеева (5.03.1965), являющегося воспитанником павлодарского футбола и начавшего свою карьеру в 1982 году в местном «Тракторе» (61 игра, 5 голов). Затем он выступал за «Кайрат» (1985-1990 гг., 115 игр, 3 гола), владикавказский «Спартак» (1990-1991 гг., 30 игр, 1 гол), тернопольскую «Ниву» (1992 г., 13 игр), московское «Динамо» (1982-1994 гг., 43 игры, 3 гола), владикавказскую «Аланию» (1995-1997 гг., 67 игр, 3 гола), нижегородский «Локомотив» (1998 г., 32 игры, 6 голов), саратовский «Сокол» (1999 г., 20 игр), петропавловский «Есиль-Богатырь» (2000-2001 гг., 55 игр, 3 гола), павлодарский «Иртыш» (2002-2003 гг., 49 игр, 3 гола) и «Экибастузец» (2004 г., 21 игра).

В составе «Алании» Тимофеев стал чемпионом России, а вместе с павлодарским «Иртышом» дважды выигрывал чемпионат Казахстана. Тимофеев также сыграл 6 матчей за сборную Казахстана (1997-2000 гг.). После завершения игровой карьеры он в 39 лет возглавил «Экибастуз» (2004 г.), затем был приглашен на пост главного тренера сборной Казахстана (2004-2005 гг.), с которой дебютировал в официальных матчах под эгидой UEFA. После национальной сборной Тимофеев работал в России, возглавлял «Ростов», «Луховицы», «Сахалин», «Мостовик-Приморье», а в 2016 году вернулся в Казахстан и возглавил «Алтай» из Усть-Каменогорска.

В рамках 18-го тура «Тобол» встречался на своем поле с «Кайсаром», которому уступил в первом круге в Кызылорде с минимальным счетом.

Учитывая предстоящий в четверг, 10 августа, еврокубковый матч с североирландским клубом «Дерри Сити, наставник «Тобола» Милич Чурчич выпустил в стартовом составе на поле голкипера Султана Бусурманова, защитников Тимура Жакупова, Павла Забелина, Альберта Габараева и Павла Киреенко, полузащитников Серикжана Мужикова (капитан команды), Евгения Шахова и Бейбита Галыма и нападающих Жаслана Жумашева, Момчило Мркаича и Игора Ивановича. При этом Шахов и Иванович проводили свою первую игру за костанайский клуб.

Перед матчем над Костанаем разразился ливень, из-за чего встреча началась почти на час позже и проходила практически под непрекращающимся дождем. Естественно, и состояние поля внесло свои существенные коррективы - не получалась игра в короткий пас, присущая хозяевам поля, и было очень много падений при борьбе за мяч, которые порой неоднозначно расценивались арбитром встречи Эльвирой Нурмустафиной из Алматы.

Хозяева первыми - уже на 2-й минуте - заработали штрафной удар на левом краю атаки, а после подачи Мужикова голкипер «Кайсара» Степан Сикач на линии вратарской площадки буквально снял мяч с головы Забелина. Через пять минут полузащитник гостей Дидар Жалмукан нанес первый удар по воротам «Тобола», пробив с левого края из-за пределов штрафной площади, но Бусурманов в падении отбил мяч перед собой. А еще через пять минут защитник «Кайсара» Куаныш Калмуратов сделал заброс с левого же фланга в штрафную площадь и еще один игрок обороны гостей украинский легионер Виталий Приндета от правого угла вратарской площадки головой скинул мяч в центр, откуда полузащитник кызылординцев Оркен Махан с разворота в падении вторым касанием пробил низом в левый угол ворот мимо не ожидавшего удара голкипера - 0:1.

Ближе к середине тайма Мужиков от правого угла штрафной площади гостей сделал навесную подачу на левый угол вратарской площадки, где находился Жумашев, но нападающему «Тобола» помешал Кенесбек, от которого мяч вылетел за лицевую линию. После розыгрыша этого углового удара подачу Мужикова от правого углового флажка замкнул ударом головой Забелин, пробивший в левый нижний угол ворот, но голкипера подстраховал Калмуратов и выбил мяч.

В матче с «Кайсаром» за «Тобол» дебютировал Евгений Шахов / Фото vk.com/fctobol

Менее чем через минуту «Тобол» заработал два подряд штрафных удара у левого угла штрафной площади гостей за снос Жумашва сначала Кенесбеком, а потом черногорским полузащитником Гораном Милойко. Но при их розыгрышах в первом случае Милойко опередил Мркаича и выбил мяч головой, а во втором - удар Киреенко принял на себя капитан гостей Руслан Сахалбаев.

На 25-й минуте Жалмукан при розыгрыше стандарта пробил низом почти от центрального круга, и мяч, скользнув по ноге Киреенко пролетел рядом с правой стойкой ворот, правда, Бусурманов контролировал этот удар, прыгнув за мячом, улетевшим на угловой.

На 31-й минуте Мужиков, выиграв на правом фланге борьбу за мяч у Калмуратова, сделал подачу к вратарской площадке, откуда Мркаич головой пробил по высокой траектории в дальний верхний угол ворот, но голкипер гостей поймал мяч под перекладиной. За две минуты до перерыва хороший шанс сравнять счет был у сербского новичка команды Ивановича, который, получив мяч от Жумашева на правом краю штрафной площади, обыграл двух защитников, смещаясь в центр, и пробил в ближний угол, но мяч попал в спину Габараева.

Второй тайм начался с атак хозяев, и вскоре Жумашев нанес с левого края удар по воротам со средней дистанции, но не попал в створ. Освежить атакующие действия «Тобола» была призвана проведенная на 53-й минуте тройная замена, на поле вместо Галыма, Шахова и Ивановича вышли соответственно Рамазан Оразов, Йован Илич и Ислам Чесноков. Через минуту Чесноков перехватил мяч на правом краю половины поля гостей, отдал его в центр Оразову, который вошел в штрафную площадь, переиграл двух игроков и сделал передачу назад Мужикову. Капитан «Тобола» пробил с ходу низом почти с дуги штрафной площади, но удар заблокировали защитники.

На 57-й минуте Киреенко пробил низом в ближний угол от левого угла штрафной площади, но голкипер в падении поймал мяч. На исходе часа игры после подачи Жумашева с левого края в штрафную площадь Оразов откатил мяч назад Забелину, но его удар принял на себя упавший на газон защитник, а при добивании автор передачи пробил над правым верхним углом.

На 64-й минуте Жумашева заменил Самат Жарынбетов. И через три минуты Мужиков начал быструю атаку «Тобола» со своей половины поля. Ее продолжил Мркаич, сыгравший в «стеночку» с переместившимся на левый край Чесноковым и в падении отдавший мяч налево Жарынбетову. Тот от угла штрафной площади сделал передачу ворвавшемуся в нее Чеснокову, который от угла вратарской площадки пробил низом в ближний угол ворот. Однако голкипер в падении ногами отбил мяч на подоспевшего Мркаича и успел подставить руки под удар пробившего в касание практически в упор сербского нападающего «Тобола», после чего мяч взмыл над перекладиной и улетел на угловой. А при его розыгрыше после подачи справа Мужикова головой по воротам пробил Забелин, но вновь голкипер гостей оказался на высоте, поймав мяч в падении.

Павел Забелин против голкипера «Кайсара» Степана Сикача / Фото vk.com/fctobol

Ну и, к сожалению, футбольное правило «Не забиваешь ты, забивают тебе» не заставило себя долго ждать. На 71-й минуте гости заработали угловой удар на левом фланге, и после подачи вышедшего на замену белорусского полузащитника Дмитрия Бородина, как и в случае с первым голом, Приндета от правого угла вратарской площадки головой отправил мяч в центр ближе к воротам, а там также вышедший на замену еще один белорусский полузащитник Василий Совпель головой перевел его в сетку ворот - 0:2.

Сразу же после второго пропущенного гола на поле появился игрок атаки «Тобола» Серж Дебле, заменивший Жакупова. Через две минуты ивуарийский нападающий заработал штрафной удар в нескольких метрах от левого угла штрафной площади гостей, но пробивавший со стандарта Мужиков послал мяч над перекладиной. Еще через две минуты хозяева заработали угловой удар на левом фланге, а после подачи Мужикова на ближнюю штангу Оразов головой перевел мяч в дальний угол, но Калмуратов выбил его к границам штрафной площади, откуда дважды по воротам низом бил Чесноков и оба раза попадал по ногам Дебле. Атака «Тобола» еще продолжалась больше минуты, после чего вышедший на замену Бакдаулет Зулфыкаров перехватил мяч у своей штрафной площади, отдал его в центр Бородину, а тот сделал передачу далеко вперед Жалмукану, сумевшему убежать один на один с голкипером. Однако Бусурманов на линии вратарской площадки отбил мяч грудью, а подоспевший Илич выбил его за боковую линию.

В последние десять минут основного времени и в добавленные пять минут «Тобол» много времени провел на половине соперника. Дважды пытался поразить ворота Дебле, пробив на 82-й минуте с линии штрафной площади с разворота низом и попав при этом в защитника, а в дополнительное время в падении через себя не попав в створ ворот.

Таким образом, «Кайсар» второй раз в этом чемпионате обыграл «Тобол», прервав свою четырехматчевую безвыигрышную серию.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ сказал после матча:

- Мы работаем постоянно на хорошем поле, и попробовали сегодня адаптироваться на поле, где было много воды. Было тяжело играть через короткие передачи и было сложно владеть мячом. Но поздравляю соперника с победой! Гости оказались лучше адаптированы под такой футбол. У нас был стопроцентный момент у Мркаича, было еще два-три момента, где должны были забивать. Но сегодня нам не хватило удачи и концентрации. Хочу сказать спасибо моим ребятам, которые работают очень серьезно. Надо научиться играть и в таких условиях. Мы должны уметь адаптироваться. Извиняюсь перед нашими болельщиками за то, что мы проиграли. Но каждый человек должен понять, что это тяжело - играть через каждые три дня. Против «Базеля» была очень серьезная игра, сегодня попробовали ротацию сделать, но не получилось. Играли молодые футболисты, и они играли хорошо. Жизнь идет, нам надо учиться на таких поражениях. Это - футбол, это - игра. Я учу своих футболистов, чтобы они играли в футбол.

Но есть еще один момент. Я смотрю своими глазами на поле и вижу, где есть фол и все остальное. Но, может быть, не каждый болельщик или тренер видит, как я. Я смотрел повтор и видел игру рукой. Такое случается уже в четвертой игре. Первый раз это было против «Каспия», где два раза не поставили пенальти, потом против «Атырау», против «Кайсара» на выезде было чистая игра рукой в штрафной. Получается, что уже в четырех играх кто-то не видит или не хочет посмотреть VAR, а просто хотят убивать «Тобол». Сегодня было много фолов, но не дали много карточек сопернику. Почему? Я не знаю.

Через три дня у нас игра, мне нужен Серж Дебле, а он получил травму. И в том моменте судья не дал фол. Если такие ситуации будут продолжаться, то футбол не поднимется. Может, есть какие-то «силы сверху»? Может быть, кому-то это не нравится, но я говорю то, что вижу своими глазами. Если я ошибаюсь, я извиняюсь.

Следующий матч «Тобола» в чемпионате должен пройти в воскресенье, 13 августа, в Алматы против «Кайрата», уступившего в этом туре в гостях «Актобе» (2:4).