Казахстанские производители сахара заявляют, что из-за конкуренции в стране они не могут продавать свою продукцию. Они просят заблокировать бесконтрольный ввоз сахара из России, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".

Фото с сайта azh.kz

По словам президента ОЮЛ "Казахстанская ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности" Айжан Наурызгалиевой, сейчас сахар, производимый отечественными заводами, хранится на складах. Это связано с тем, что сахар, производимый Казахстаном, стоит 440 тенге, а сахар из России – 300 тенге.



"Продают на рынке спекулянтам за 320 тенге, далее – по 350 тенге. Мы обратились в министерства сельского хозяйства, торговли с просьбой закрыть транспортные перевозки. В России уже сегодня запустили четыре завода. В конце августа все заводы запускают", – добавила Наурызгалиева.



Она отметила, что в России заявили, что этом году "урожай хороший, планируют произвести 6,5 млн тонн". В прошлом году Министерство сельского хозяйства приняло план развития сахарной отрасли до 2026 года. Часть этих задач должны были реализовать в первом-втором кварталах этого года. Но ни одну из них ещё не выполнили, подчеркнула она.

"Кыргызстан засеял 17 тысяч га. Таким образом, он покрывает себя сахаром на 100%. В России 90% земель, где выращивают сахар, приходится на сахарные заводы. Это означает, что они покрывают 90% сахарной свеклы. Когда мы будем сеять сырьё для себя? Я работаю в этой сфере уже пять лет, и мы до сих пор топчемся на месте. Поддержка отрасли – это занятость граждан, уплата налогов, предприятия, социальная стабильность в регионе, поддержка фермеров. Что касается текущей ситуации, давайте остановим фуры. Мы не можем их отслеживать, у нас нет компетентности. Когда мы решим проблему?" – спросила Айжан Наурызгалиева.

Сотрудник Комитета торговли Гульмира Ахметаева сообщила, что с 1 апреля по 30 июня через железнодорожный транспорт импортировали 59 тысяч тонн сахара, через автомобильный – 6 тысяч тонн.

"Опять же, наши сахарные заводы не могут полностью охватить внутренний рынок. Импортозамещение превышает 50%. Кроме того, производители сахара получают хорошую поддержку от государства. Их освободили от пошлин на сахарное сырьё и налога на добавленную стоимость", – заметила Гульмира Ахметаева.

Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов заявил, что ответит через Нацпалату на вопрос о невыполнении программы развития сахарного производства.