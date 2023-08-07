Постановление по производству в отношении жителя Костаная Кирилла ПАВЛОВСКОГО, который агрессивно и неуважительно вел себя с фельдшером станции скорой неотложной медицинской помощи Гульжан ИСМАКОВОЙ, огласили 4 августа в административном суде.

20 июля 2023 года Павловский вызвал бригаду скорой помощи, у него был приступ бронхиальной астмы. На вызов приехали врач и фельдшер. Исмакова попыталась сделать пациенту укол внутривенно.

Иллюстративное фото из архива «НГ»

- Молодая девушка (Исмакова - «НГ») не могла найти вену у меня и поставила укол мимо, после чего я попросил медика постарше, чтобы она поставила мне укол, - пояснял на этапе досудебного следствия Павловский. - Но мою просьбу она проигнорировала, врачи собрали препараты и ушли.

Исмакова тогда же сообщила:

- Мужчина вел себя агрессивно. Он выражался в адрес бригады скорой помощи нецензурной бранью, повышал голос и называл врачей малолетками (никчемными). Мужчина также угрожал, что будет писать на нас жалобу и говорил, что «вам будет п...ц!», демонстративно срывал асептическую повязку.

Павловский заявлял, что нецензурной бранью он не выражался, но признал, что действительно назвал Исмакову малолеткой и сорвал повязку.

4 августа в суде допросили полицейского, который принимал заявление у Исмаковой по этому делу. По его словам, врач, которая была на вызове подтвердила, что Павловский их оскорблял и мешал работать.

- Я ознакомился, с протоколом судебного заседания и увидел, что Исмакова и врач, которая с ней была, в своих показаниях противоречат друг другу: Исмакова говорит, что я сказал «п...ц», а свидетель - что «капец», - сказал в суде Павловский. - На самом деле я просто сказал: буду на них жаловаться, что они мне не поставили укол. Из-за этого они пошли и написали на меня заявление в полицию.

В этот же день, 4 августа, огласили постановление.

- Суд постановил - признать Павловского виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 80-1 КоАП РК («Проявление неуважения к медицинским работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов. Влечет штраф на физлиц в размере 30 МРП, либо административный арест на срок до 10 суток - «НГ») и назначить ему административное взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП (103 500 тенге - «НГ») в доход государства, - огласил решение судья Азамат АЙТКУЖИНОВ. - С учётом смягчающих обстоятельств снизить сумму штрафа на 30%.

И разъяснил свое решение:

- Изучив материалы дела и выслушав пояснения Павловского, Исмаковой и свидетелей, суд пришел к выводу, что вина Павловского подтверждается показаниями заявителя и свидетеля, кроме того - протоколом, сообщением о вызове, заявлениями. Смягчающим обстоятельством по делу суд посчитал тот факт, что Павловский по этой статье ранее не привлекался, потому снизил сумму штрафа на 30% - это максимально, насколько можно снизить по закону.

Павловский вину не признал и после оглашения постановления еще долго спорил с судьей:

- То есть, если я скажу, что вы сказали в мой адрес, что «вам п...ц», и приведу свидетеля, который скажет, что вы действительно так говорили, судья также будет говорить, что я в этом случае прав?! Я написал на них жалобу, а они на меня - заявление! Вы встаете на их сторону!

Судья ответил, что Павловский может подать жалобу в областной суд. Павловский еще долго доказывал, что в суде не было предоставлено доказательств его невиновности, в частности, видеозаписи. Судья пояснил, что это сам обвиняемый должен был предоставить доказательства его невиновности.

Кирилл Павловский намерен подать жалобу на решение суда первой инстанции.