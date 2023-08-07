Казахстанцев предупредили об ограничениях по продаже топлива на заправках
Ulysmedia.kz
В Министерстве энергетики РК предупредили жителей Казахстана о возможных временных ограничениях на продажу топлива на автозаправочных станциях, передает Ulysmedia.kz.
Фото взято из открытых источников
По данным ведомства, причиной таких ограничений является возможная сложность в логистике на железнодорожных и автомобильных дорогах из-за повышенного грузоперевозок и пассажиропотока в летний период.
Ситуация с производством ГСМ в стране остается стабильной, заверили в министерстве.
29 июля министерство энергетики сообщало, на сколько в Казахстане хватит запасов бензина АИ-92 и АИ-95.
По данным ведомства, сейчас Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в режиме нормальной эксплуатации и вырабатывают автобензин АИ-92, АИ-95 и при наличии заявок - АИ-98.
"Совокупные запасы объемов на нефтебазах, в пути, НПЗ и импорта премиального автобензина АИ-95 достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны) и народного автобензина АИ-92 - 257,1 тысячи тонн (18 дней). Предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге за один литр в связи с государственным регулированием цены", - сообщили в Министерстве энергетики.
По официальным данным, цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно, цены на "пистолете" АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке.
Объемы поставки автобензина будут постепенно наращиваться с учетом запуска Павлодарского НПЗ после завершения планово-предупредительного ремонта, добавили в министерстве.
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