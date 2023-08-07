В Министерстве энергетики РК предупредили жителей Казахстана о возможных временных ограничениях на продажу топлива на автозаправочных станциях, передает Ulysmedia.kz.

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По данным ведомства, причиной таких ограничений является возможная сложность в логистике на железнодорожных и автомобильных дорогах из-за повышенного грузоперевозок и пассажиропотока в летний период.

Ситуация с производством ГСМ в стране остается стабильной, заверили в министерстве.

29 июля министерство энергетики сообщало, на сколько в Казахстане хватит запасов бензина АИ-92 и АИ-95.