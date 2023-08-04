В Костанае состоялся ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Тоболом» и «Базелем».

В первом встрече, состоявшейся в Швейцарии, на гол французского нападающего «Базеля» Тьерно Барри в первом тайме «Тобол» ответил тремя голами после перерыва в исполнении Сержа Дебле (с пенальти), Рамазана Оразова и Ислама Чеснокова.

Самат Жарынбетов вывел «Тобол» на поле в роли капитана / Фото fcb.ch

Это поражение стало для «Базеля» мотивацией на ответный матч, в котором он уже точно не собирался допускать недооценку соперника. А то, что он может играть и забивать, соперник «Тобола» доказал в чемпионате своей страны, одержав накануне волевую победу над «Винтертуром» с разгромным счетом - 5:2.

Автор же пока самой громкой сенсации среди казахстанских клубов в этой еврокубковой кампании «Тобол» перенес свою игру в чемпионате Казахстана с «Махтааралом» на более поздний срок и очень серьезно готовился к ответному матчу, понимая, что полуфиналист Лиги конференции УЕФА минувшего сезона будет делать все, чтобы как минимум отыграть два мяча и перевести игру в овертайм.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич не стал проводить изменения в стартовом составе, и на ответную игру, как и на поле стадиона «Санкт-Якоб Парк», вышли Иван Коновалов, Роман Асранкулов, Боян Младович, Иван Рогач, Багдат Каиров, Йован Илич, Рамазан Оразов, Самат Жарынбетов (к), Мильян Вукадинович, Серж Дебле и Ислам Чесноков.

Осложнивший себе задачу на выход в следующий еврокубковый раунд швейцарский клуб из-за неисправности зафрахтованного самолета смог прилететь в Костанай лишь утром в день игры и провел только легкую разминку. А наставник «Базеля» немецкий специалист Тимо Шульц не смог рассчитывать в Костанае на удаленных в первой встрече Тьерно Барри и Рикардо Калафьори, а также заболевших Тауланта Джаку и Серхио Лопеса.

Стартовый состав гостей выглядел следующим образом: голкипер - Мирко Сальви, защитники - Доминик Шмид, Финн ван Бреемен, Арнау Комас, Михаэль Ланг, полузащитники - Ваутер Бюргер, Фабиан Фрай (к), Жан-Кевин Огюстен, нападающие - Лиам Миллар, Дан Ндой, Антон Каде.

Первый опасный момент в матче возник на 6-й минуте после того, как Младович от своей штрафной площади сделал длинный заброс на левый край Асранкулову, который отдал пас открывшемуся рядом Вукадиновичу, а тот с линии штрафной площади отправил мяч в район дальнего угла вратарской площадки, куда устремился Чесноков. Однако Шмид, разряжая обстановку, выбил мяч головой за лицевую линию. Розыгрыш же первого углового удара обострения не принес. Через три минуты хозяева заработали еще один угловой удар на левом краю атаки, но защитники выбили мяч после подачи Асранкулова.

На 14-й минуте опасный момент возник у ворот «Тобола» после прострела с правого края Ндоя, но Рогач выбил мяч на угловой. А через минуту тот же Ндой на левом фланге перехватил мяч, выбитый Рогачем из штрафной площади, сместился немного правее и метров с 25-ти сильно пробил по воротам. Однако мяч пролетел над перекладиной. В ответной атаке аналогичный удар по воротам «Базеля» нанес Оразов, получивший передачу с левого края от Дебле.

В середине тайма Илич от центрального круга со своей половины поля сделал диагональную передачу на левый край Дебле, который тут же подключил к атаке Вукадиновича, а тот, едва войдя в штрафную площадь, пробил от ее левого угла в дальний угол ворот, но Сальви в падении поймал мяч, который уже готов был добить в ворота Чесноков.

На 26-й минуте гости, начав атаку по левому флангу, перевели мяч на противоположный край Лангу, который сделал передачу вперед к самой бровке Каде, а тот, смещаясь в центр, сыграл в «стеночку» у угла штрафной площади с Ндоем, убежал от преследовавшего его Вукадиновича и, пройдя Илича, пробил из центра с линии штрафной площади в левый угол ворот. Бросившийся за мячом Коновалов не в силах был помочь своей команде, лишь коснувшись перчатками мяча, влетевшего в сетку ворот - 0:1.

Через шесть минут, после атаки гостей по правому флангу и подачи Ланга верхом в штрафную площадь, мяч от головы Младовича полетел на левый край, где первым у него оказался Миллар, который, находясь спиной к воротам, тут же получил толчок в спину от Каирова и оказался на газоне, а находившийся рядом сербский арбитр Милош Миланович без промедления указал на 11-метровую отметку. Пенальти реализовал Огюстен, и счет по сумме двух матчей стал равным - 3:3.

Попустив второй гол, хозяева заиграли заметно активней, заработав вскоре штрафной удар на правой краю, а после подачи Чеснокова Дебле и Рогач дважды поднимали мяч ударами головой над штрафной площадью, но в итоге его поймал голкипер. У гостей же на 38-й минуте появился шанс забить и третий гол, когда Ндой заработал штрафной удар вблизи штрафной площади, но Шмид пробил со стандарта и над «стенкой», и над правой крестовиной ворот.

А на 41-й минуте Чесноков с правого края половины поля гостей сделал длинную диагональную передачу Вукадиновичу, который вошел с мячом в штрафную площадь и с острого угла пробил слева по воротам между Лангом и Фраем. Находившийся во вратарской площадке Дебле немного не дотянулся до мяча, который в падении отбил голкипер гостей, но прямо в руку стоявшего рядом Бреемена, после чего был назначен очередной - четвертый в этом противостоянии пенальти, ставшим третьим в ворота «Базеля». Как и в Швейцарии, ударом с «точки» Дебле переиграл Сальви - 1:2.

Серж Дебле реализует пенальти / Фото kazfootball.kz

На последней минуте тайма гости заработали штрафной удар на левом фланге метрах в 30-ти от ворот. Шмид сделал заброс к вратарской площадке, где Комас, Рогач и Илич на «втором этаже» поборолись за мяч, оказавшийся в итоге в ногах у игравшего уже лежа Коновалова. После этого также оказавшийся на газоне Илич сумел выбить мяч на левый край штрафной площади, откуда Асранкулов перевел его еще дальше к центральной линии Дебле, который сделал передачу в центральный круг. Оразов пропустил мяч Чеснокову, который сделал пас вперед на ход Вукадиновичу, но того уже на правом краю штрафной площади догнал Миллар, и перспективная атака завершилась угловым ударом.

Во втором тайме «Тобол» продолжал идти вперед, и на 57-й минуте после красивой комбинации в районе правого угла штрафной площади в исполнении Оразова, Чеснокова и Дебле, последний пробил в дальний верхний угол ворот. Мяч попал в перекладину и отлетел на левый край, где его подобрал Вукадинович и отдал Асранкулову, а тот сделал передачу на дальнюю штангу на того же Дебле, но ивуарийский нападающий «Тобола» не дотянулся до мяча.

Не оставлял надежды упрочить свое преимущество и «Базель», и в ответной атаке после передачи Огюстена из центра Миллар выбежал с левого края под острым углом один на один с Коноваловым, но голкипер «Тобола» вовремя вышел навстречу и перекрыл пространство для удара, отбив мяч грудью.

Борьба за мяч была на каждом участке поля / Фото kazfootball.kz

После часа игры в составе «Тобола» произошла первая замена, и на поле вместо Каирова вышел Альберт Габараев. А еще через девять минут на выход в составе гостей 17-летнего Адриано Оньегбуле вместо Бюргера наставник костанайского клуба поменял Оразова на Павла Забелина, который почти сразу же едва не убил на корню интригу в матче. Менее чем через минуту после выхода на поле при розыгрыше углового удара на левом фланге после подачи Чеснокова он пробил в прыжке головой с линии вратарской площадки в левый угол ворот, но голкипер отбил мяч. После еще одной подачи слева от лицевой линии Младовича Забелин пробил с еще более близкого расстояния в правый угол, но Сальви буквально с «ленточки» ворот отбил мяч перед собой, а последовавший третий удар в исполнении Габараева, пробившего с лету, заблокировал вышедший на замену Адриано Оньегбуле.

На 84 минуте Чурчич освежил состав, проведя тройную замену, выпустив на поле вместо Жарынбетова Павла Киреенко, вместо Вукадиновича Жаслана Жумашева и вместо Чесноков восстановившегося после травмы Серикжана Мужикова, к которому перешла капитанская повязка. Гости ответили двойной заменой, и вышедшие в составе «Базеля» Жуниор Зе и Андрин Хунцикер на 86-й минуте создали опасный момент у ворот «Тобола». Первый сделал передачу второму на левый край штрафной площади, но под удар Ханцикера от угла вратарской площадки бросился Младович и в падении отбил мяч на угловой. На этом надежды на третий гол и овертайм у подуставших гостей иссякли.

А «Тобол», несмотря на поражение, по результатам двух матчей прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с клубом «Дерри Сити» из Северной Ирландии. Первый матч пройдет 10 августа в Костанае, а ответная встреча состоится 17 августа.