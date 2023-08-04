В субботу, 5 августа, на западе и севере ночью, а днем на большей части Костанайской области синоптики ожидают дожди и грозы. Ветер северо-западный 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, на юге +21 градус, днём +25...+30, на юге +33 градуса.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу переменная облачность, возможны дождь и гроза. Ветер северо-западный с порывами до 20 м/с. Ночью +16...+18, днём +27...+29 градусов.

В воскресенье, 6 августа, на большей части Костанайской области возможны дожди и грозы. Ветер северо-восточный 9-14, на юге, севере и востоке порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, на юге +20 градусов, днём +22...+27, на юге +30 градусов.

- В Костанае в воскресенье и понедельник ожидаем переменную облачность, днём дождь и гроза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ночью +15...+17, днём +25...+27 градусов.

В понедельник на юге, севере и востоке Костанайской области такжеждут дожди и грозы. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, но в некоторых районах порывы 15-20 м/с. Ночью +12...+17, днём +22...+27 градусов.