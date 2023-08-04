В Казахстане предлагают включить в Уголовный кодекс статью "Похищение человека с целью вступления в брак", сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека.

© Sputnik / Владимир Вяткин

Генеральная прокуратура поддержала инициативу омбудсмена.

"В настоящее время рассматривается ряд поправок в уголовное законодательство, а именно исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса "Похищение человека", предусматривающей введение отдельной статьи и освобождение правонарушителя от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения потерпевшего. Мы надеемся, это окажет предупредительный эффект и снизит уровень преступлений против женщин", - говорится в сообщении.

С 2019 года по настоящее время зарегистрировано 214 уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, отметили в пресс-релизе.

Однако конкретной статистики по похищениям девушек с целью вступления в брак нет, так как в Уголовном кодексе не указаны составы таких преступлений.

"Практика похищения девушек для замужества распространена в нашей стране, особенно в южных регионах. Ситуация усугубляется тем, что мы руководствуемся национальными традициями. Молодые люди не понимают, что это тяжкое преступление, грубое нарушение права на свободу и посягательство на личность человека", - добавили представители омбудсмена.

За последние два с половиной года доморощенные агрессоры стали причиной более 300 смертей в нашей стране. Зарегистрировано 913 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, зарегистрировано 837 случаев повреждения здоровья средней тяжести.