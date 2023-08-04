В Костанае проходит форум «Kostanay Invest 2023». Организаторы обещают, что на нем будут заключены соглашения на сумму более 700 млрд тенге. Сейчас презентуют проекты, которые, как ожидается, в итоге и должны составить эту сумму.

Первый проект - завод по производству автомобилей КIA в областном центре. Первый камень в строительство будет заложен в октябре 2023 года. В апреле 2025 года планируется начать мелкоузловую сборку машин. На слайде - завод корпорации KIA в Словакии. Похожий должен появиться в Костанае.

Спикеры на инвестиционном форуме говорят о выпуске 70-75 тыс автомобилей в год.

Проекты в области "зеленой" энергетики будут реализованы в Костанайской области компанией "Полиметалл Евразия". Во втором квартале 2025 года на месторождении Варваринское будет запущена солнечная электростанция мощностью 22, 5 мегаватт, а также газопоршневая мощностью 40 мегаватт. Первая будет вырабатывать энергию днем, вторая ночью.

Компания также реализует лесной климатический проект. Намерена посадить в области 700 га леса. В Федоровском районе уже получен земельный участок. Изучается также возможность получить для посадки леса земли запаса в Аулиекольском районе.

Новая кондитерская фабрика появится в Костанае во втором квартале 2025 года. Проектная мощность - 13 000 т продукции в год. Такие планы на инвестиционном форуме презентует руководство АО "Баян Сулу".

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